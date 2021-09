We willen niet blijven barbecueën, we willen onze toekomst terug

Het wordt hoog tijd dat de beloften voor de aanpak van de klimaatcrisis worden waargemaakt. Demissionair premier Rutte wilde met jongeren de schouders eronder zetten. Deze jongeren wachten nu al lange tijd op hem, aldus jongerenvertegenwoordigers Eva Koffeman en Evi Vet, en Kirsten Schuijt, CEO Wereld Natuur Fonds Nederland.

Kan iemand aan onze jongeren uitleggen dat ­belofte schuld maakt? Demissionair premier Rutte kan dat in elk geval niet. De wereld staat in brand en talloze wetenschappers slaan alarm, terwijl Rutte niet verder komt dan loze woorden. Toespraken over de treurige staat van het klimaat en de natuur, speeches met afspraken voor actie in de volgende regeerperiode, maar die acties om tientallen jaren van klimaatbeloften waar te maken zijn nergens te bekennen. Het regeringsbeleid is daarmee een onverantwoord voorschot op een onzekere toekomst.

Onze demissionaire premier gaf een jaar geleden aan dat het hoog tijd was voor actie om alles wat onze natuur vernietigt te stoppen. Vier seizoenen later is daarvan niets meer vernomen. De neerwaartse trend in biodiversiteit is nog steeds niet gekeerd. Het koraal rond de Caribisch Nederlandse eilanden wordt nog steeds bedreigd. Van de oorspron­kelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15 procent over, en onze melkkoeien ‘grazen’ in voormalig tropisch regenwoud via de soja op hun menu. Het is politiek te gevoelig om in een overheidscampagne op te roepen minder vlees te eten, dus is dat advies maar geschrapt. En waar is de 5 miljard voor de natuurlijke omgeving naartoe gegaan? Die heeft in elk geval niet geleid tot herstel van de biodiversiteit, want in dat opzicht scoort Nederland nog altijd slecht. We bungelen onder aan de Europese lijstjes.

De klimaatcrisis heeft geen tijd om te wachten op formatie

Samen met jongeren wilde Rutte de schouders eronder zetten. En die jongeren willen heel graag, maar steun blijft uit. Afgelopen week liet de NOS enkele oud-Kamerleden ­terugkijken op de politieke plannen die in de afgelopen 25 jaar uitgerold zouden worden op het gebied van klimaat en biodiversiteit. De conclusie was onthutsend: er is nauwelijks iets gebeurd. Twee van de politici die destijds in de speciale klimaatcommissie van de Tweede Kamer zaten, Eimert van Middelkoop en Ferd Crone, zeggen dat we ons moeten schamen.

De klimaatcrisis heeft geen tijd om te wachten op een formatie. De biodiversiteitscrisis houdt niet stil tot er een handtekening is gezet ­onder een afspraak. Nietsontziende overstromingen en verwoestende branden zijn een keiharde wake-upcall. Als we alleen maar toekijken hoe de Amazone verwoest wordt, naderen we een omslagpunt waarna dit prachtige regenwoud niet langer in staat is zichzelf in stand te houden. Het regenwoud stoot nu al meer CO 2 uit dan het opneemt. Als de verwoesting niet stopt, verandert het in een dorre savanne. Dan kunnen we de doelstellingen van Parijs wel op onze buik schrijven. Niets wijst erop dat het demissionaire ­kabinet deze rampen serieus neemt. Bossen zijn onze beste kans om de problemen van dit moment op te lossen, onze belangrijkste bondgenoten als het gaat om CO 2 - opslag.

Geef jongeren hun toekomst terug

De natuur biedt groei zonder problemen, honderd procent recycling, ­oneindige ontwikkeling, maar wordt niet gewaardeerd, maar zelfs genegeerd, afgewezen en vernietigd. Als we oog hebben voor natuurlijke oplossingen kunnen we niet alleen de biodiversiteit redden, maar ook het klimaat. Alleen zo kunnen we een leefbare wereld veiligstellen, voor nu en later. Een wereld waar jongeren kunnen leven in veiligheid, en kunnen genieten van alles wat de wereld hun te bieden heeft.

Prinsjesdag in Den Haag en de ­Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York zijn de ­ultieme podia waar de Nederlandse overheid actie kan tonen. Actie die al een jaar geleden is toegezegd. Geef jongeren hun toekomst terug, stop de roofbouw op natuur en klimaat. Doe alles om de zesde uitstervingsgolf waarin we ons bevinden dankzij verwoestend kortetermijndenken te stoppen. Mark Rutte, wake up! Er zijn belangrijkere dingen dan “we moeten natuurlijk wel gewoon kunnen blijven barbecueën”.

