We voerden een koloniale oorlog vol oorlogsmisdaden

Soms moet je iets even kort samenvatten en dan hardop lezen om tot je door te laten dringen wat er speelt. Zo verging het mij althans bij de stelling van Mark Rutte dat Nederland in juridische zin geen oorlogsmisdaden in Indonesië heeft begaan, omdat de strijd tussen 1945-1949 een binnenlands conflict was en geen oorlog tussen twee erkende staten.

Dit betekent dus het volgende. Je verovert of onderwerpt een land aan de andere kant van de wereld, je knecht het volk en verklaart het grondgebied tot het jouwe, en komt dat volk dan later in opstand, dan stuur je het leger, maar dat mag geen oorlog heten, want je opereert in eigen land.

Iets dergelijks doet zich op dit moment ook in Europa voor, daar tracht een voormalige grootmacht een buurland weer in te lijven door eerst buurmans grondgebied te annexeren en daar vervolgens over te gaan tot een ‘speciale militaire operatie’ in plaats van oorlog. Nee, ik vergelijk het huidige geweld van Rusland niet met het Nederlandse geweld van toen. Maar wel het juridische spel, het rookgordijn, rond de term ‘oorlog’ en dus ook ‘oorlogsmisdaden’.

Hoe het volkenrechtelijk precies zit, weet ik niet , ik vermoed dat de geleerden er verschillend over zullen denken. Maar het is een belediging voor ieder rechtsgevoel om te zien dat zich een koloniale oorlog voltrekt, waarvoor vervolgens niet het oorlogsrecht geldt. En het opmerkelijke is dat Nederlandse bewindslieden in de loop van de decennia op verschillende momenten wel degelijk begrepen dat hier iets wrong, maar altijd kozen voor het toedekken, wegmoffelen of afzwakken van de feiten. Maurice Swirc heeft dat uitgebreid beschreven in zijn boek De Indische doofpot, waarom Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië nooit zijn vervolgd, eerder deze maand bekroond met de Brusseprijs.

Toen begin jaren zeventig een wet werd ingediend om de verjaring van oorlogsmisdaden te voorkomen, realiseerde de regering zich dat dit ook gevolgen kon hebben voor Nederlandse militairen en bevelvoerders, dat was niet de bedoeling. Er werd daarom een uitzondering gemaakt voor misdrijven begaan in Nederlands-Indië, zonder dat dit aan de Tweede Kamer werd gemeld.

Kort daarvoor was de zogeheten Excessennota gepubliceerd, de weerslag van archiefonderzoek dat was ingesteld nadat oud-militair Joop Hueting in een interview letterlijk had gesproken over oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië, waaraan hijzelf had meegedaan. Maar premier Piet de Jong liet in het conceptrapport de term oorlogsmisdaden vervangen door excessen, blijkbaar aanvoelend – net als Rutte nu – dat sommige woorden te waar kunnen zijn voor publiek gebruik.

In de Excessennota werd geconcludeerd dat de ‘krijgsmacht als geheel zich in Indonesië correct had gedragen’. Dat in een eerdere nota, opgesteld door jurist en topambtenaar hoogleraar Guus Belinfante, was gesteld dat de Nederlandse militaire aanwezigheid in Indonesië kon worden gezien als een ‘volkenrechtelijke bezetting’, vergelijkbaar met die van de Duitsers, werd niet aangehaald. Het laat zich raden waarom.

We zijn nu vijftig jaar na de Excessennota, breed wetenschappelijk onderzoek heeft vorig jaar aangetoond dat het Nederlandse leger zich schuldig maakte aan ‘structureel extreem geweld’. Laten we erkennen dat het een koloniale oorlog was, die we niet hadden moeten voeren, en waarbinnen oorlogsmisdaden voorkwamen. Het is de waarheid.