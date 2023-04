Ik had nog nooit van Vincent Auriol gehoord en keek op die avond samen met mijn opa naar het Franse journal télévisé. Mijn geheugen heeft van die 1 januari 1966 alleen de opmerking van mijn grootvader kunnen onthouden. De rest moest ik gisteren op internet opzoeken. Zoals de volgorde van onderwerpen bij het journaal toen: de Vietnamoorlog, de staatsgreep van legerleider Bokassa in de Centraal-Afrikaanse Republiek en dan pas de natuurlijke dood van Vincent Auriol op de leeftijd van 81 jaar. Deze politicus was in 1947 de eerste president geworden van de Franse Vierde Republiek.

Opa Rodrigo luisterde aandachtig naar het bericht en zei: “Moet dat nou op televisie? Als ik straks doodga, zegt toch geen hond een woord hierover in het journaal!” Ik rolde bijna van mijn stoel van het lachen en ik verdenk mijn opa ervan dat hij juist dit effect had gezocht.

Er was toen maar één tv-zender en je moest op zijn minst gewezen president zijn, wilde men je dood op tv vermelden. Wat zou deze opa, die zelf in volstrekte anonimiteit deze wereld allang heeft verlaten, nu van onze moderne tijden vinden?

We stikken in de alles overwoekerende necrologieën. Er gaat geen dag voorbij waarop we niet op de hoogte worden gehouden van het aantal levensjaren dat een mens, die we nooit persoonlijk hebben gekend, uiteindelijk heeft gescoord. De wereldbevolking is sinds 1966 meer dan verdubbeld en de democratisering van de communicatiemiddelen maakt bijna iedereen wereldberoemd. Je hoeft maar een influencer met volgers op TikTok te zijn of een YouTube-kanaal te hebben, om te hopen op een vette necrologie later.

En dan heb je berichten over de traditionele beroemdheden die tot bijna tsunami-omvang zijn gegroeid. Zozeer zelfs dat je het tien minuten na het vernemen van hun overlijden alweer vergeten bent: ‘Die-en-die, is die nu wel of niet dood?’

Wat doet die alomtegenwoordige dood van anderen met onze psyche?

Op Wikipedia worden per jaar en per dag de beroemde doden van deze wereld bijgehouden. Je hoofd gaat ervan duizelen. Uit nieuwsgierigheid ben ik gaan kijken wie in de eerste vier maanden van dit jaar de zeis van Magere Hein zijn tegengekomen. Meer dan de helft ervan was ik alweer vergeten. Alsof ze door mijn schuldige onoplettendheid nu voor een tweede keer moesten sterven: Gina Lollobrigida (95), Raquel Welch (82), Just Fontaine (89), Marcel Amont (93), Adri Duivesteijn (72), Dick Fosbury (76), Johan Leysen (73), Paco Rabanne (88), David Crosby (81) en nog tal van anderen.

Ik ging turven om te kijken welke categorie sinds 1 januari het hoogst scoorde. Acteurs (man/vrouw) wonnen met drie lengtes (77), van politici (51) en voetballers (48). Probeer dit eens bij te houden. Anders gaat het met verdienstelijke doden als Huub Oosterhuis en Wim de Bie, die een prominente plek in het achtuurjournaal kregen. Maar zie hoe ook de overleden moeder (91) van een NRC-columnist een vermelding in het AD en Story kreeg omdat ze vaak in zijn stukjes werd opgevoerd (!).

Er zijn dagen dat ik me afvraag of de alomtegenwoordige dood van anderen in de media onze psyche niet negatief beïnvloedt. Of we hierdoor niet al te somber zouden kunnen worden en onnodig met onze eigen dood worden geconfronteerd. Beroemde geboortes zijn er in ieder geval niet in groten getale om deze mediaoversterfte te compenseren.

