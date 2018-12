We overleven deze hypermoderniteit heus wel

Trouw publiceert een stuk uit een nieuw filosofieboek voor het vwo van drie cultuurfilosofen (Letter&Geest, 1 december). Het gaat over de huidige tijd, de tijd na het postmodernisme, die zij typeren als hypermoderniteit. Wat mij opvalt, is dat de auteurs niet bepaald waardenvrij zijn. Zij kiezen voor een hele reeks negatieve aanduidingen: er deugt werkelijk helemaal niks van deze tijd.

Mensen als Steve Jobs en Elon Musk worden getypeerd als nieuwe messiassen en übermenschen. De auteurs spreken over een leukcultuur en een ‘transformatie-economie’, waarin we de 2.0-versie van onszelf willen worden, wat natuurlijk niet lukt. Maar de hulptroepen voor deze transformatie staan al klaar: therapeuten, coaches, zelfhulpboeken en ‘levensscholen’. Als het niet lukt om ons goed te voelen, is er maar één schuldig: ikzelf.

Het is niet eenvoudig om de ontwikkelingen van de laatste jaren helder en enigszins volledig te beschrijven. We zitten er immers middenin en maken er deel van uit. Maar de auteurs wekken de ­indruk dat ze dat kunnen Christiaan Roorda

En zo gaat het maar door. Er is grote psychische druk, we zwemmen individueel en collectief een fuik in, er is een prestatiedruk die vergeleken wordt met die onder het communisme, en een slachtoffercultuur: veel jongeren lijden aan burn-out. De nieuwe technologie deugt natuurlijk ook niet: die leidt er maar toe dat we onze bestaansconditie technisch proberen te beheersen.

Verrijking Het is niet eenvoudig om de politieke, economische en culturele ontwikkelingen van de laatste jaren helder en enigszins volledig te beschrijven. We zitten er immers middenin en maken er deel van uit. Maar de auteurs wekken de ­indruk dat ze dat kunnen, en ze kiezen ervoor om die ontwikkelingen uitsluitend somber en negatief te duiden – je zoekt vergeefs naar een sprankje optimisme of hoop. Om maar iets te noemen: dat digitale technieken voor veel mensen een verrijking betekenen, ­omdat ze veel makkelijker contact met elkaar kunnen onderhouden, komt niet eens ter sprake. Overleven we de hypermoderniteit?, vragen de schrijvers. Kennelijk wel, is mijn antwoord, want de meeste mensen in dit deel van de wereld worden steeds ouder en zijn redelijk gelukkig. Nederlanders somberen graag, misschien is dat wel onze calvinistische aard, maar ik heb niet de indruk dat we daar collectief ernstig onder gebukt gaan. Het stuk bevestigt die vage, sombere gedachten. Daardoor klinkt het ­allemaal plausibel en valt het niet zo op dat de onderbouwing ontbreekt. Het is echoputfilosofie waar we niet wijzer van worden. Jammer dat vwo-leerlingen hier hun tijd aan moeten ­besteden.

