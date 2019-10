We nemen het Meghan Markle kwalijk dat ze zich als mens gedraagt

Vandaag maar eens een royaltywatcher-column. En wel over een lid van het Britse koningshuis, over de hertogin van Sussex, beter bekend als Meghan Markle, de echtgenote van prins Harry, die al een tijdje negatief in het nieuws is.

Ik schrijf dit alles met een zekere reserve. Want tja, wat weet ik nou af van het Britse koningshuis of van welk koningshuis dan ook, laat staan van een lid van een van die huizen? Als gewone burger sta je toch, net als de media, op een afstand van de monarchie, een van de laatste bastions van aristocratie in onze verder democratische Europese samenlevingen. Maar er is ook reserve omdat ik ook wel aanvoel dat mensen zullen denken: Meghan Markle, dat is toch geen belangrijk onderwerp?

Toch vind ik het wel belangrijk. Kort gezegd hierom: als een lid van welk koningshuis dan ook negatief in het nieuws komt, zegt dat iets over de verwachtingen die gewone mensen hebben van hun royals. Verwachtingen die niet zijn waargemaakt. En misschien zit er in die verwachtingen wel iets heel goeds.

Ik kom zo op wat ik precies bedoel. Allereerst, waar gaat het over in de kwestie-Markle?

Frisse wind in het Huis van Windsor

Meghan Markle, een voormalige Amerikaanse actrice, een burgervrouw met andere woorden, trad onder veel media-aandacht in het huwelijk met de welbekende prins Harry. In het begin werd ze door de media op handen gedragen. Een mooie, ambitieuze vrouw met feministische ideeën en uitgesproken opinies. Wat een frisse wind in het Huis van Windsor, zoals het Britse koningshuis officieel heet.

Al gauw keerde het tij. Markle kon het niet meer goed doen. Ze zou te bazig omgaan met haar personeel, ontsloeg de een na de ander, vertoonde divagedrag, vierde peperdure babyfeestjes met haar vriendinnen, vloog in privéjets rond terwijl zij en prins Harry anderen voorhielden dat ze milieuvriendelijk moesten leven. De zwaarste kritiek kreeg Markle misschien wel omdat zij te veel privacy voor zichzelf eiste. Zo verbood zij tijdens een Wimbledon-wedstrijd het publiek om foto’s van haar te maken. Dat viel in slechte aarde, want hadden Markle en prins Harry hun cottage niet voor miljoenen ponden laten renoveren met Brits belastinggeld van hetzelfde publiek van wie ze nu privacy eisten?

Het lijkt allemaal te pietluttig om het op te schrijven. Maar we moeten een laag dieper graven.

Uit de aard van de kritiek op Markle blijkt dat men haar kwalijk neemt dat ze zich te veel gedraagt als een gewoon mens. Met de nodige nukken, opgaand in eigenbelang, regelmatig hypocriet. En vol van de opgeblazenheid die zo kenmerkend is voor de gemiddelde ‘succesvolle’ mens.

Wij weten donders goed dat we zelf ook zo in elkaar zitten, natuurlijk. Waarom nemen we een lid van een vorstenhuis dergelijk gedrag dan kwalijk?

Ik denk dat dat is, omdat we willen dat royals ons laten zien hoe het wel hoort. Dat ze in hun doen en laten een voorbeeld zijn van beleefdheid en voorkomendheid, dat ze hun privileges inzetten voor anderen, dat ze niet alleen preken, maar wat ze preken ook in de praktijk brengen. Dat ze, kortom, een aristocratisch voorbeeld voor ons zijn.

