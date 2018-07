We mogen niet wegkijken van de crisis in Nicaragua

Veertig jaar nadat onder leiding van Daniel Ortega dictator Somoza is verdreven woedt er in Nicaragua een hevige crisis. Het volk wil niets liever dan dat president Ortega, al elf jaar aan het bewind, verdwijnt.

Bij de protesten tegen Ortega zijn sinds april zeker 264 doden gevallen en meer dan 1800 gewonden en daar komen elke dag nieuwe slachtoffers bij. De protesten komen van een bont samengestelde oppositie: studenten, arbeiders, gepensioneerden, de katholieke kerk en niet in de laatste plaats de vrouwen die vooropgaan in de strijd voor een rechtvaardiger samenleving. Het geweld treft onschuldige burgers, onder wie journalisten en mensenrechtenverdedigers, gesteund door Nederland en Hivos.

De nadruk op economische diplomatie en de bezuinigingen op diplomatieke posten is ten koste gegaan van het bevorderen van mensenrechten. Maar het buitenlandbeleid moet over méér gaan dan migratie uit Afrika en groeikansen voor Nederland. Volgens het regeerakkoord ligt er 40 miljoen euro op de plank voor de versterking van het diplomatieke netwerk. Een deel daarvan kan bestemd worden voor Nicaragua en Midden-Amerika, dat een vergeten regio dreigt te worden.

Nicaragua is exemplarisch voor een mondiale trend, waarin overheden wereldwijd en in toenemende mate ngo's, burgergroepen, kritische journalisten en mensenrechtenverdedigers onderdrukken. In het Nederlandse buitenlandbeleid ligt de nadruk op 'de ring van instabiliteit rond Europa', op migratie en economische inzet, en dat is in dit licht veel te beperkt. In de nieuwste brief van minister Blok over de versterking van het netwerk van diplomatieke posten komt het woord mensenrechten niet eens voor.

Stedenbanden

Nederland kan de mensenrechtenschendingen in Midden-Amerika samen met Zweden - deze maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad - onder de aandacht brengen in Europa en de Veiligheidsraad, te beginnen met de crisis in Nicaragua. Er moet een einde komen aan het geweld en de straffeloosheid. Ontwapening van de paramilitaire krachten is cruciaal. Stel een onafhankelijk internationaal onderzoek in naar de moorden en andere misdaden. Het zou goed zijn om internationale delegaties te sturen (bijvoorbeeld EU-parlementariërs) die de ogen en oren vormen van de internationale gemeenschap om zo de regering te bewegen het geweld te staken en een begin te maken met de overgang naar vrije verkiezingen.

Sinds de jaren tachtig werden in Nederland en Nicaragua tientallen stedenbanden gesmeed, over en weer bezoeken afgelegd, posters geplakt voor het Nicaragua-comité. Laten de betrokkenen zich uitspreken nu Ortega geen haar beter blijkt zijn dan zijn illustere rechtse voorgangers. Daarnaast is internationale politieke actie geboden nu de crisis in rap tempo escaleert.