We moeten voorkomen dat grote bedrijven een kennismonopolie op het leven in de oceaan krijgen

Internationale concerns hopen nieuwe medicijnen, biobrandstoffen of materialen te ontwikkelen met de patenten op genetische eigenschappen van levende organismen. Dat is een lucratieve markt. De afgelopen jaren is het aantal patenten sterk gegroeid, omdat grote delen van de oceaan van niemand zijn. Ze vallen niet onder nationale of internationale wetgeving. De nationale patentbureaus in diverse landen geven in zo’n geval gewoon patenten uit aan de eerste die het aanvraagt.

Nu is het niet zo dat de algen, eencelligen of diertjes zelf als geheel gepatenteerd kunnen worden. Het moet gaan om toepassingen van de genetische eigenschappen. Maar dat de grote concerns hierbij soms de grenzen opzoeken, blijkt wel uit eerdere strijd om biotechnologische patenten. In de Verenigde Staten zien ze deze patenten ook ruimer dan bijvoorbeeld in de Europese Unie.

Het is dus zaak de balans te vinden. Het intellectueel eigendom van bedrijven die innoveren en nuttige toepassingen vinden, verdient bescherming. Maar we moeten voorkomen dat deze internationale concerns uit een paar rijke landen een kennismonopolie op het mariene leven krijgen. Geen ondenkbeeldig gevaar, aangezien twee derde van de oceaanpatenten in handen is van drie landen. Ook het kleine aandeel patenten dat in handen is van universiteiten, is vaak afkomstig uit onderzoek dat betaald is door grote concerns.