We moeten snel minderen met het gebruik van plastic

Ik voel mij gevangen in een plastic kooi. Ik wil eruit. Mijn plastic boeien verbreken. Het stadium van wegkijken is passé. Plastic soep, plastic stranden, vogels en vissen met een maaginhoud als een bureaula. Minuscule plastic deeltjes die in alle organismes gaan zitten en er niet meer uitgaan. Maar hoe verbreek ik de plastictirannie? Alleen met een grote tijdsinvestering zou ik het plastic leven enigszins kunnen matigen. Ik zou met eigen verpakkingen, katoenen zakjes enzovoort naar groenteboer, bakker en slager kunnen gaan. Er zijn mensen die dat doen. Dat zijn in mijn ogen verzetsstrijders. Helaas kan ik me daar nog niet aan meten, al voel ik de urgentie van kleur bekennen en de toename van moed en daadkracht toenemen. Ik wil niet meer als plastic kip zonder kop doorleven. Toch als eenzame consument aan de slag dus. En bij deze de oproep om dat allemaal te gaan doen. We hebben een aarde te winnen! Janneke Geerse, Maarssen Ik realiseerde me dat het water van die trage rivier er ook vol mee zit, dat het uiteindelijk naar zee stroomt

Nooit meer Dat er overal plastic ligt, weten we natuurlijk allang. Eind maart drukte de landelijke opschoondag mij nog eens met de neus op de feiten. Ik liep met een vuilniszak en een afvalgrijper door de uiterwaarden langs de Rijn. Het was nog fris, scholeksters vlogen over, een haas schoot weg. Tussen de verdorde planten van vorig seizoen viste ik blikjes vandaan, een enkele glazen fles, maar vooral heel veel plastic. Snoeppapiertjes, een slipper, een flesje waar biologische tomatensap in had gezeten. Hoe beter ik keek, hoe meer ik zag liggen. Het ergste waren de oude stukjes onbestemd kunststof, die verpulverden tussen de grijpertjes. De uiterwaarden lagen werkelijk bezaaid met dit soort snippers. Ik realiseerde me dat het water van die trage rivier er ook vol mee zit, dat het uiteindelijk allemaal naar zee stroomt. Toen kwam het besef keihard binnen: hier komen we nooit helemaal vanaf. Sofia Opfer, Arnhem

Niet machteloos Zegen of vloek? Plastic is het allebei. Voor medische toepassingen in het ziekenhuis is plastic heel welkom. In dat geval zouden we moeten recyclen. Maar voor huis- tuin- en keukengebruik is plastic een regelrechte ramp. Bekijk maar eens het juninummer van National Geographic. Er zijn vele soorten plastic en de ene is giftiger dan de andere, maar de meeste hebben de nare eigenschap om niet te vergaan. En allemaal geven ze kleine deeltjes af aan water en lucht. Is ons leven zonder plastic onmogelijk? Uitgedaagd door het radioprogramma 'Spraakmakers' slagen wij er al een maand lang in plasticvrij inkopen te doen. Boodschappen doen op de markt en bij de detaillist en daarbij onze eigen zakjes en bakjes meenemen, het was wennen, maar bevalt zo goed dat we ermee doorgaan. Het is fijn om niet machteloos toe te kijken! Jan Schrijver en Klaske Wijkstra, Amsterdam

Thuis Door een lichamelijke beperking gebruik ik dagelijks plastic flesjes met water. De maat van mijn keuken belemmert mijn mogelijkheid om zelf water te tappen. Ik ben blij dat ik met driemaal daags hulp van de thuisorganisatie thuis kan blijven wonen. W.A. van Lent, Amstelveen