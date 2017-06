We moeten oppassen welke woorden we gebruiken

Die combinatie was weinig gelukkig, in ieder geval was het beter geweest als er 'oplossing voor migratieprobleem' had gestaan. We krijgen al gauw de bibbers als er oplossingen moeten worden gevonden voor mensen, in dit geval migranten.

Typeringen luisteren nauw en daarachter gaat vaak een wereld schuil van (politieke) discussies, stereotyperingen en beeldtaal. Hoogleraar Hans de Bruijn schrijft er wekelijks over in zijn rubriek Framing in Letter&Geest. We moeten ons ervan bewust zijn dat als we het over de vluchtelingen hebben framing in negatieve context, al dan niet terecht, op de loer ligt. Migratieprobleem, vluchtelingencrisis, immigratiecrisis of vluchtelingenstroom, het zijn allemaal typeringen die in een bepaalde context worden opgeschreven of uitgesproken. Ik zeg er bij: wellicht ook terecht, want er is inderdaad sprake van een grote toestroom van oorlogsvluchtelingen, economische migranten én andere lieden die om wat voor reden dan ook de Middellandse Zee willen oversteken.

Jesse Klaver sprak deze week nadrukkelijk over een humaan beleid voor oorlogsvluchtelingen toen hij uitlegde waarom hij uit de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie stapte. De andere partijen wilden hem te weinig tegemoetkomen, vond hij. Veiligheidsdeskundige Rob de Wijk bekritiseerde hem om zijn principiële opstelling, net als deze krant. Vanzelfsprekend moesten volgens De Wijk oorlogsvluchtelingen 'humaan worden opgevangen', maar de meeste zijn economische migranten. De toestroom kan Europa niet aan.

Seada Nourhussen bekritiseerde in haar column Klaver (en anderen) omdat er volgens haar ten onrechte een onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse categorieën vluchtelingen. "GroenLinks is ook niet heilig met haar keiharde onderscheid tussen oorlogsvluchtelingen en wat zij 'economische vluchtelingen' noemt. Alsof het uitmaakt of je sterft aan kogels, honger of uitzichtloosheid. De oorzaak is eender: globale ongelijkheid", stelt zij. Haar column leverde op de redactie ook weer discussie op. Moet je dan de poorten naar Europa maar gewoon openzetten?

Vrijwel dagelijks zijn er in deze krant verhalen terug te vinden over de gevolgen van migratie en oorlogen elders. Bij alle verkiezingen de laatste jaren vormde migratie een van belangrijkste redenen voor kiezers om op een populistische partij te stemmen. Vrijwel al onze columnisten hebben over deze kwestie meerdere malen hun licht doen schijnen.

Je denkt dus goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. Toch was ik gisteren verrast over de reportage uit Algerije in de Verdieping. Vluchtelingen uit Afrika maar ook uit Syrië trekken daarheen om verder te reizen per boot naar Europa, maar ook om er te blijven. Op basis van schattingen zouden er zo'n 20.000 tot 40.000 Syrische vluchtelingen in Algerije zijn neergestreken en zo'n 100.000 'sub-Saharaanse migranten' die in het artikel ook Sub-Saharanen worden genoemd. De snackbar in Algiers heette 'De Syrische Poort'.

De krant tracht de menselijke gevolgen van oorlogen, honger en armoede zo goed mogelijk te beschrijven. Daarbij moeten we zelf ook opletten welke woorden we gebruiken om het probleem te formuleren.

