We moeten ons wapenen tegen misleiding van de overheid

Als alle computersystemen nu stoppen met werken, dan zou onze samenleving direct instorten. Neem bijvoorbeeld het betalingsverkeer. Als computers het niet meer doen, kunt u niet met uw pinpas betalen in de supermarkt. Ook aan contant geld komt u dan niet makkelijk, want de bankautomaat draait op computers. En als u – net als ik – geen papieren afschriften meer heeft, zou u zelfs geen geld meer hebben: uw banksaldo is alleen nog een getal dat in computersystemen opgeslagen is. Computers zijn op deze indringende manier met bijna alle aspecten van ons leven verweven. Is het dan niet belangrijk dat iedereen in onze samenleving wat basiskennis heeft van hoe zij werken?

Computers worden langzaam onze hersens

Computersystemen vormen niet alleen de ruggengraat van onze samenleving, langzaamaan worden zij ook de hersens. Zij beïnvloeden steeds meer beslissingen die onze dagelijkse levens raken, en nemen die besluiten steeds vaker zelfstandig. Sommige van die beslissingen zijn (relatief) onschuldig, zoals welke advertenties wij te zien krijgen op sociale media. Maar andere beslissingen kunnen hele levens op z’n kop zetten, zoals het bepalen of iemand een fraudeur is of niet.

Fraudedetectie-software wordt ook door onze overheid ingezet; denk aan de toeslagenaffaire. Wij zouden hier het maatschappelijke debat over moeten voeren. Is het acceptabel dat de overheid dit doet? Het probleem is dat onze samenleving daar niet toe in staat is. Als de leek al van het onderwerp afweet, heeft die zó weinig IT-kennis dat die zich geen mening erover kan vormen. Dit kennisgebrek wordt vaak misbruikt, helaas ook door onze overheid.

Zo werd ik twee weken geleden gevraagd om een Wob-besluit te ontrafelen dat het UWV op 29 juli nam. Het Wob-verzoek vroeg om informatie over ‘software en algoritmen’ die het UWV gebruikt ‘bij de detectie van fraude’. De brief van het UWV was een overheidsinstelling onwaardig.

Misschien bent u net van uw stoel gevallen

Het UWV reageerde door te stellen dat het gebruikmaakt van ‘Python (3.7.5) en SQL-server (2016)’. Als u een klein beetje IT-kennis heeft, bent u net van uw stoel gevallen. Maar als u die kennis niet heeft, ben ik u kwijtgeraakt. Deze termen hebben niets met de fraudedetectie-software van het UWV te maken! Het is alsof u aan het Outbreak Management Team zou vragen hoe zij tot hun corona-adviezen komen, en zij terug zouden komen met: ‘Wij schrijven onze adviezen in het Nederlands en doen dat in Microsoft Word’. Zo’n antwoord geef je alleen als je de vraag bewust verkeerd interpreteert.

Het UWV gokt erop dat de lezer het antwoord toch niet snapt. Degene die mijn hulp inriep, was al aan het uitzoeken geslagen wat Python en SQL-server precies zijn. Het was de instantie dus gelukt om haar met een kluitje het riet in te sturen. Of zij dat zonder mijn hulp ontdekt zou hebben, betwijfel ik.

Wij moeten ons wapenen tegen dit soort misleiding. Niet iedereen hoeft de kennis van een programmeur te hebben, maar het is wel belangrijk dat iedereen op hoofdlijnen snapt hoe een computer ‘denkt’. Voor volwassenen heeft de Universiteit van Helsinki daarom de gratis cursus Elements of AI ontwikkeld. Op toegankelijke manier wordt uitgelegd hoe kunstmatige intelligentie werkt. Dat is de technologie achter de fraudedetectie-software van het UWV. Ook is het hoog tijd om van informatica een verplicht vak te maken in de onderbouw van de middelbare school.

Kennis is nog altijd macht.