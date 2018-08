We moeten ons eigen falen onder ogen zien bij de hulp aan de Grieken

Het hoofdredactioneel commentaar van Trouw pleit voor kwijtschelding van Griekse schulden. De redenering is: we zien dat de Grieken echt aan verbetering hebben gewerkt. Daar er nog veel leed is, moeten we hen helpen hun ernstigste noden te verlichten. Dit betoog van barmhartigheid geeft aan dat de onderliggende economische analyse van Trouw niet klopt.

Nederland heeft de afgelopen tien jaar Duitsland trouw gevolgd in een desastreus economisch beleid Piet Keizer

Wat er is gebeurd: Nederland heeft de afgelopen tien jaar Duitsland trouw gevolgd in een desastreus economisch beleid. De bezuinigingen in de eurozone werkten contraproductief, voor alle landen. Voor Griekenland waren de extra bezuinigingen en loonsverlagingen de belangrijkste bron van de stijging van de schuld. En nu de Griekse overheid zo veel taken heeft laten vallen dat haar uitgaven niet meer hoger zijn dan haar inkomsten, zeggen we dat de Grieken zich hebben verbeterd.

Zwakke staat Griekenland is al vanaf haar oprichting in 1827 een zwakke staat. Eeuwenlang zijn vele en verschillende groepen het gebied doorgetrokken. Sociale conflicten en corruptie vormen de oorzaak dat het land economisch en politiek minder goed presteert dan noordelijke landen. Maar deze kenmerken hebben niets te maken met de crisis van 2008. Die was het gevolg van het bankroet van vele grote westerse particuliere banken, waaronder ABN Amro en ING. Het leidde ertoe dat vele internationale beleggers hun kapitaal verplaatsten van Zuid- naar Noord-Europa. Daar de Grieken geassocieerd worden met instabiliteit, waren zij het meest de dupe van het bankfalen. Geen enkel land overleeft een crisis als zijn overheid niet meer in staat wordt gesteld schulden te herfinancieren. De Trojka (EU, ECB, IMF) besloot Griekenland 'te helpen' - dat wil zeggen: Griekenland kreeg vele miljarden om die voor 90 procent onmiddellijk door te sluizen naar de bankroete westerse banken. De 'hulp' werd geleverd door een daarvoor opgericht fonds, dat kapitaal ging ophalen en vervolgens uitleende aan landen in nood. Nederland heeft zich gecommitteerd voor een aantal miljarden in de vorm van garanties. Tot nu toe heeft Nederland nog nooit een cent betaald.

Dramatische effecten De leningen aan de Grieken (die ze moesten doorsluizen) kwamen onder voorwaarden. Ze moesten fors bezuinigen op overheidsuitgaven, publieke bedrijven privatiseren en de lonen sterk verlagen. Middelbare scholieren met economie in hun pakket weten al dat dit in een tamelijk gesloten economie als de Griekse, dramatische effecten heeft. Om schulden te kunnen aflossen, moesten de Grieken ophouden met werken en inkomens verdienen - wie snapt dit nog? Om schulden te kunnen aflossen, moesten de Grieken ophouden met werken en inkomens verdienen - wie snapt dit nog? Piet Keizer Tot overmaat van ramp werd besloten dat alle eurolanden moesten bezuinigen. De ECB en het IMF hebben zich steeds kritischer uitgelaten over dat eurobeleid. Duitse en Nederlandse politici daarentegen zijn trots op hun werk. Onder het motto 'we hebben ons land goed door de crisis geloodst', alsof het hen allemaal is overkomen.

Eigen falen Het blijkt steeds weer dat mensen die op de knooppunten van belangrijke informatie zitten, veel moeite hebben eigen falen onder ogen te zien. Omringd door 'partners in crime' weten ze altijd weer zichzelf een verhaal te vertellen, dat goed praat wat krom is. Media zouden een kritische functie moeten vervullen, maar zijn 'insiders' geworden. Moedige mensen dienen door deze geslotenheid van denken heen te breken, en zich te verdiepen in analyses van andersdenkenden. Voor Griekenland zou de Europese Unie een filiaal van de Europese Investeringsbank moeten openen, en daar fors geld in steken, tezamen met een stevige Europese controle. Geen barmhartigheid, maar fouten erkennen en het herstel daarvan betalen.

