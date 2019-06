We moeten leren van onze fouten in Nederlands-Indië en die een plek geven in de canon

In de canon van de Nederlandse geschiedenis ontbreken de schaduwkanten van Nederlands-Indië. Het Nederlands-Indisch schaduwverleden zat 70 jaar in de doofpot. Nog steeds beperkt onderzoek zich vooral tot excessen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949, waarbij overigens 106.000 doden vielen.

Drees sr, toenmalig minister-president, noemde deze periode ‘Vier jaar nachtmerrie’. Drees wordt in de canon wel genoemd, maar niet Van Starkenborg, de laatste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, of zijn opvolger Huib van Mook als sleutelfiguren in deze geschiedenis. Zij waren met Soekarno en Mohammed Hatta, de eerste vice-president van de Republiek Indonesië, voor Indië/Indonesië wat Drees voor Nederland was.

Eigen venster

Deze schaduwkanten dienen onder een apart venster opgenomen te worden. Immers, Nederland en Indonesië delen 400 jaar geschiedenis. Het vermelden van schaduwkanten heeft zin omdat de canon een beeld geeft van een nationale, evolutionaire ontwikkeling. Een mens, maar ook een volk leert het meest van zijn schaduwkanten en het overwinnen daarvan. We leren onderweg via trial and error. Zo leerden we: Nooit meer wereldoorlog. Nooit meer koloniën. Conflicten dienen bij voorkeur uitgevochten in de rechtszaal. Mensenrechtenverdragen, de VN, de Europese Unie, zelfs de Navo als afschrikmodel zijn op dit leerproces gebaseerd.

We verwachten terecht van de Duitsers dat zij leren van hun nazi-verleden, dat zij hun duistere kanten bezweren en overwinnen als voorwaarde om toegelaten te worden tot de beschaafde gemeenschap van naties. Tot op heden doen ze dat voorbeeldig. Geldt hetzelfde niet voor Nederland?

Voor ons geweten is van belang dat wij het onderscheid tussen goed en kwaad in onszelf herkennen, al was het maar met terugwerkende kracht. Dat is voorwaarde voor een helingsproces van trauma’s over generaties heen: zoals de eerste, tweede en derde generatie-problematiek van zo’n 300.000 Indiëgangers en hun nazaten. Daartoe behoren behalve Europeanen ook ‘Indo’s’(mensen van gemengd Nederlandse en Indonesische afkomst), Molukkers en Chinees-Indische repatrianten. In totaal gaat het inmiddels om ruim een miljoen Nederlanders.

Uit eigen waarneming weet ik dat ernstige psychische trauma’s, een kampsyndroom en zelfs psychoses kunnen voortkomen uit verzwijging of ontkenning van gebeurtenissen. Zelfs oud-premier Drees leed aan posttraumatische stress. Ik begreep pas waarom, toen hij mij – emotioneel aangedaan – in een interview over de Indonesische kwestie vertelde over de politieke slangenkuil, chantage, pogingen tot militaire coups, grote tweespalt in het koningshuis (Juliana en Drees waren voor dekolonisatie, terwijl Bernhard en Gerbrandy tegen waren) en over de geweldsexcessen tijdens de periode 1945-1949, de politionele acties.

Ook is het van belang om de politieke en bestuurlijke gang van zaken als historisch leerproces te begrijpen. Zo ontaardde de aanvankelijk ethische politiek, met beloften in 1918 tot Indonesisch zelfbestuur, in gewelddadig neerslaan van economisch gemotiveerde Atjehopstanden. Zo was er repressie en waren er processen tegen Soekarno, Hatta en andere leiders en was er een politiestaat, met willekeur binnen een feitelijk apartheidsregime.