We moeten juist samenwerken voor schonere energie

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, reageert op de oproep van onderzoekers om de banden met traditionele energiebedrijven te verbreken. ‘Juist deze bedrijven hebben de kennis en het geld om op grote schaal te investeren in schonere energie voor iedereen.’

In Trouw van dinsdag 17 januari roept een aantal onderzoekers van universiteiten op om de banden met de ‘fossiele industrie’ te verbreken. Zij scharen zich daarmee achter recente studentenacties. De wetenschappers bepleiten in hun brief ‘een sterke academische gemeenschap die waarheidsvinding verdedigt, vooringenomenheid niet accepteert en haar zorg voor toekomstige ge­neraties serieus neemt’.

Daar kan ik me volledig in vinden. De vanzelfsprekende koppeling aan het uitsluiten van de fossiele industrie, begrijp ik echter een stuk minder. De waarheid is nu eenmaal dat we in een overgangssituatie zitten.

Een voorbeeld. Donderdagochtend kampte Nederland, mede door de weersomstandigheden, met een van de zwaarste ochtendspitsen in tijden. Die weggebruikers zijn zich heus bewust van klimaatverandering, maar moesten ergens naartoe.

Shell wil die mensen, of ze nou op benzine of elektrisch rijden, helpen om op de plaats van bestemming te komen. Zowel de weggebruikers als Shell bevinden zich middenin de verandering naar schonere energie.

Overschakelen

Gaat het verbreken van banden met de fossiele industrie die overgang daadwerkelijk versnellen? Ik denk het niet. Kijk alleen al naar het bedrijfsleven. Het merendeel van de investeringen in schonere vormen van energie wordt in Nederland gedaan door bedrijven die nog actief zijn in fossiel én hard werken aan overschakelen naar hernieuwbaar.

Investeringen in wind en zon. In waterstof en biobrandstoffen. In elektrische laadpalen. Shell is nu al koploper op dit vlak in Nederland, en er staat nog heel veel meer op stapel. Niet zo gek, want ook in de toekomst willen energiebedrijven geld verdienen met… energie.

Het zijn deze bedrijven die de kennis en het geld hebben om op grote schaal te investeren in schonere energie voor iedereen. Zonder hen gaat het simpelweg veel te lang duren. Er is maar één ding dat zeker niet gaat werken en dat is een kunstmatige tegenstelling creëren. In plaats van er een spelletje ‘wie deugt het meeste’ van te maken, kunnen we beter samenwerken.

Daarom slaan we de handen juist graag ineen met academische onderzoekers die de zorg voor toekomstige generaties net als wij serieus nemen. Het zoeken naar oplossingen voor de opwarming van de aarde zou de knapste koppen juist moeten verenigen in plaats van verdelen.

Lees ook:

Academische besturen moeten alle banden met de fossiele industrie verbreken

De leiding van Nederlandse universiteiten reageert te gemakkelijk op het protest van studenten en staf tegen de innige banden met de fossiele industrie, schrijven Guus Dix (Universiteit Twente) en Philipp Pattberg (VU Amsterdam).