We moeten de treiteraas niet langer de hand boven het hoofd houden, ook online niet

Bastiaan was de schrik van onze klas in groep vijf. Hij hing aan de luxaflex en trok die naar beneden, gewoon om te kijken of hij het kon. Spuugde op je plakje cake tijdens het paasontbijt zodat je die niet meer kon eten. Duwde je tegen de grond als de juf niet keek tijdens gym. Scheurde je kleurplaat kapot als je net klaar was met inkleuren. Er was geen kind in de klas dat niet tijdens het speelkwartier een blauwe plek of schaafwond had opgelopen door hem.

Je zou na zo’n opsomming denken dat hij continu tot de orde zou zijn geroepen en ­regelmatig op de gang moest staan, maar het tegendeel was waar. “Typisch Bastiaan”, verzuchtte de juf als er weer iemand kwam klagen over zijn gedrag. “Ga jij nou ook al vervelend doen?”, hoorde ik haar regelmatig zeggen tegen kinderen die het zat waren en uit frustratie (terug) sloegen. Waarmee de suggestie werd gewekt dat Bastiaan nu eenmaal zo was en het jouw verantwoordelijkheid was om ermee om te leren gaan. Jij moest ervoor zorgen dat de lieve vrede werd bewaard. Jij moest hem negeren, hem vermijden, uit zijn buurt blijven, niet zijn aandacht trekken en je inhouden, want de juf had het al zwaar genoeg met hem.

De andere wang toekeren

Het is een diepgewortelde en onbedwingbare reflex in onze samenleving om treiteraars te beschouwen als niet meer te redden en de verantwoordelijkheid voor harmonie neer te leggen bij degenen die worden geterroriseerd. En die reflex zie je veelvuldig terug op sociale media. Mensen die zeggen dat je geen haar beter bent als je voor de tiende keer die dag bent uitgescholden en je besluit uit te halen of de hatelijkheden aan de kaak te stellen. Mensen die zeggen dat ze teleurgesteld zijn, want jij zou de verbinding moeten blijven zoeken en juist jij moet erboven staan, de andere wang toekeren. Een hand moeten reiken. En je zou vooral een veel dikkere huid moeten ontwikkelen dan je al hebt.

Vorige week besloot Sigrid Kaag voor het welzijn en de veiligheid van haar gezin om de Nederlandse politiek te verlaten. Terwijl dit beschouwd zou moeten worden als een falen van ons maatschappelijk debat en een bedreiging voor onze democratie, werden de mensen die haar leven onveilig maakten vrijwel volledig uit de wind gehouden, en werd de bestendigheid en weerbaarheid in twijfel getrokken van een vrouw die voor een VN-missie gesprekken heeft geleid met gewapende partijen in oorlogsgebied en die onderhandelingen afdwong bij dictators.

Alsof het niet aan de tsunami van bedreigingen en uitingen van haat ligt, maar het háár gewoon aan ruggengraat ontbreekt.

Niet de dreigers en treiteraars, onder wie haar eigen collega’s, werden keihard aangesproken op hun gedrag en het gevaar dat zij vormen voor de samenleving, niet de grimmigheid en de verharding van het politieke klimaat werd ter discussie gesteld, maar de geterroriseerde werd verweten niet sterk genoeg te zijn tegen een soort terreur dat wij überhaupt niet hadden mogen laten gedijen.