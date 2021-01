We kunnen een motie van wantrouwen met populistische smaak missen als kiespijn

Mark Rutte is gewaarschuwd: als hij niet met zijn hele kabinet aftreedt, zal hij door een motie van wantrouwen van GroenLinks daartoe gedwongen worden. Het gaat hier om de toeslagenaffaire, een schandelijke zaak die duizenden gezinnen in diepe ellende heeft gestort. Daarbij heeft een commissie die onderzoek deed naar het disfunctioneren van belastingdienst en politiek, zeer harde conclusies uitgebracht.

Maar dat die motie enige kans van slagen heeft, lijkt niet aannemelijk. Voorlopig kan GroenLinks (14 zetels), als het om ‘grote’ oppositiepartijen gaat, alleen op de steun van de PVV (20 zetels) en de SP (14 zetels) rekenen. Sterker: het zijn die twee partijen die eerder dan GroenLinks om het aftreden van het kabinet vroegen. Wat geeft dan de partij van Jesse Klaver nu plotseling meer zeggingskracht om zich als aanvoerder van de opstand tegen het kabinet te manifesteren? De wijze waarop Groenlinkse parlementariërs zich in deze zaak hebben vastgebeten om de onderste steen boven te halen? Nee, want dat waren Kamerleden Omtzigt van het CDA en Leijten van de SP.

Weg met Rutte III

Zondag had Jesse Klaver een plek bij ‘Buitenhof’ bemachtigd om zijn grote aankondiging wereldkundig te maken: weg met Rutte III! Het was een moeizaam, soms ronduit ongemakkelijk optreden, wat voornamelijk te danken was aan de vragen die hem werden gesteld. Klaver wil dus Rutte en zijn afbraakbeleid weg hebben. Sterker nog: hij zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat die afbraakpremier geen premier meer mag worden.

Ja, maar als hij het toch wordt, wat iedereen nu al als onvermijdelijk beschouwt, zou hij dan toch onder zijn vaandel plaats willen nemen in Rutte IV? Je zag Klaver denken en denken en zuchten: ja, luister, je mag niemand uitsluiten, en het land is al zo versplinterd, en het is aan de kiezer, en blabla.

Volgende vraag: is een motie van wantrouwen er ook niet eentje tegen de PvdA en zijn leider Lodewijk Asscher, tevens dikke vriend van Klaver, die tot aan zijn nek in de toeslagenaffaire zit? Ja, nee, ja, je dient een motie van wantrouwen niet in tegen een partijleider maar tegen een kabinet en het is aan de kiezers om over vriend Lodewijk te oordelen. En ja, Klaver had de laatste jaren fijn met Lodewijk samengewerkt en niet met Mark.

Jezelf in de kijker spelen

Ik begrijp ook wel dat GroenLinks er zo kort vóór de verkiezingen niet goed voor staat in de peilingen en bijna een derde van zijn zetels dreigt te verliezen. Ik begrijp ook dat je als partijleider alle mogelijkheden moet benutten om jezelf in de kijker te spelen. En deze zaak is misschien ook de moeite waarde om met je vuist op tafel te slaan.

Maar we zitten in iets dat nog veel groter is dan deze pijnlijke en voor de betrokken gezinnen wrede affaire. Ja, we zitten nog midden in een pandemie, een wereldcrisis met veel (economische) slachtoffers en kunnen een motie van wantrouwen met populistische smaak van het trio GroenLinks-PVV-SP missen als de spreekwoordelijke kiespijn.

