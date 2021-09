We hebben méér dominees nodig: in de politiek, bij maatschappelijke debatten en in praatprogramma’s

Twee columnisten schreven afgelopen week dat de dominee een rol moest spelen bij het oplossen van een maatschappelijk probleem. En dat terwijl je altijd hoort dat de kerk gemarginaliseerd is. Dominee Jan de Visser is de columnisten zeer erkentelijk voor deze opsteker.

Twee bijzondere citaten zag ik op 26 augustus voorbij komen. De eerste komt uit de column van Esther van Fenema in Trouw: “We zijn verstrikt geraakt in een perverse driehoek: verslaafde consumenten die zich laten misbruiken door kille antisocialen, en de dominee knikt instemmend.”

Het tweede citaat komt van Özcan Akyol en stond in het Algemeen Dagblad. Naar aanleiding van de ernstige protesten van met name jongeren tegen de komst van asielzoekers in Harskamp schreef hij: “Het is te hopen dat de dominee en een aantal ouders dit aan de jongeren zullen uitleggen.”

Er zijn lichtere jobs denkbaar!

Terwijl veel mensen in en buiten de kerk roepen dat de kerk inmiddels gemarginaliseerd is, en dominees een beroep hebben dat eigenlijk in een soort reservaat thuis hoort, klinkt dit bij deze twee columnisten toch wel even heel anders.

Predikanten – althans die binnen de kerken van de PKN – vormen een groep van ruim 1.500 vrouwen en mannen. En volgens mevrouw Van Fenema spelen zij een sleutelrol in ons consumentisme en volgens de heer Akyol in de bestrijding van jeugdcriminaliteit. Er zijn lichtere jobs denkbaar!

Waar komt die sleutelrol-gedachte vandaan en wat kunnen we ermee?

In de kwestie van de demonstraties en het daarop volgende bijna nazistische geweld in Harskamp, snap ik het laatste citaat wel een beetje. In een van de nieuwsberichten daarover stond dat een deel van de protesterende jongeren op zondag gewoon in de kerk zit.

Fantastisch dat wij zo’n grote rol toebedeeld krijgen

Of de dominee van die kerk die jongeren op andere gedachten wil brengen, valt te betwijfelen, maar het wordt kennelijk wel van hem verwacht.

Maar het eerste citaat – daar snap ik echt niets van. Wij, predikanten, zouden het neoliberalisme voeden, wij zouden het consumentisme prediken en wij nemen kennelijk een vaste positie in tussen verslaafde consumenten en de grootgrutters en tech-reuzen van onze moderne tijd.

Ik vind het aan de andere kant echter fantastisch, dat wij zo’n grote rol toebedeeld krijgen. Zo zien buitenstaanders ons blijkbaar. Als het zo simpel is, dan is het kennelijk voldoende als wij het neoliberalisme en het consumentisme bestrijden in onze preken, Bijbelstudies, leerhuisavonden en onze eigen levensstijl. Dan valt de ‘perverse driehoek’ vanzelf in elkaar. Geweldig toch!

Méér dominees in de politiek

Ik ben oprecht blij met deze opsteker. Ik zeg: meer dominees in de politiek, meer dominees bij maatschappelijke debatten, meer dominees in praatprogramma’s.

Dat is kennelijk het wenkend perspectief voor een maatschappij waarin eerlijkheid en duurzaamheid belangrijker zijn dan winst en nog hogere bonussen voor de elite.

Die dominee van de demonstranten in Harskamp staat mogelijk zelfs model voor hetgeen de maatschappij van ons, dominees, verwacht. Wat een verwachtingsvol perspectief voor de roeping van ons, dominees.

Beide columnisten: heel hartelijk dank.

