We hebben hier te maken met een ‘cola-light’- dictatuur

Veel vluchtelingen, zoals ikzelf, komen uit landen waar narcisten de regels bepalen. En wanneer we hiertegen strijden, worden we keihard aangepakt, gemarteld, gevangengenomen of zelfs gedood. Dat is echte dictatuur. In Nederland vond ik een land naar mijn smaak. Maar de tijden veranderen, zo ook de smaak.

Ik herinner me dat ik Nederland in het begin vergeleek met een dierentuin vol gepamperde burgers, waar de belangrijkste voorzieningen als huisvesting, water, elektriciteit, gas, eten, een uitkering en studiefinanciering voor iedereen toegankelijk zijn. Een land waar je niet in opstand hoeft te komen omdat we in grote mate vertrouwen op onze volksvertegenwoordigers die in ons belang denken en handelen.

In ruil daarvoor zwegen we keurig, totdat Pim Fortuyn, volgens een door de media georganiseerde verkiezing de grootste Nederlander aller tijden, ten tonele verscheen. Hij leerde ons kort en bondig onze mening te formuleren en hoe we onze zogenaamde persoonlijke vrijheid terug kunnen pakken. Ineens had iedere burger een mening die niet onder stoelen of banken werd gestoken.

Een ‘cola-light’- dictatuur

We waren ontsnapt uit onze kooien en riepen: ‘Vol is vol’ en ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. Sindsdien is er veel veranderd. Wij, de burgers van toen die enorm hebben genoten van de dierentuin-privileges, zeggen nu wat we denken en eisen onze vrijheid. We willen niet meer dat de overheid alles voor ons regelt. We waren goed op weg om onze individuele vrijheden met een kroon te sieren tot covid uitbrak. De overheid greep meteen in, pakte onze vrijheden af met als belangrijkste doel ons tegen covid te beschermen. Velen vinden dit een echte ‘dictatuur’. Ik noem het een ‘cola-light’- dictatuur. Want met een ‘echte’ dictatuur zitten gevangenissen vol, worden burgers gemarteld en gedood en slaan veel mensen op de vlucht.

Daar is voorlopig nog geen sprake van. Momenteel leven we met elkaar samen als gedomesticeerde dieren in de jungle. Waar protesterende anti-vaxers, boeren, studenten, leraren, klimaatactivisten, zorgpersoneel, Black Lives Matter-bewegingen en zowel pro- als anti- Zwarte Piet-demonstranten verandering, rechtvaardigheid en vrijheid eisen. Ook ik rebelleer tegen de regering door me aan te sluiten bij Extinction Rebellion die de laatste barrière vormt tegen de verwoesting van onze aarde.

Als mijn betrokkenheid bij deze beweging betekent dat ik opnieuw zou moeten vluchten, dan heb ik daar alles voor over. En terwijl ik dit schrijf bedenk ik me dat dit precies de reden is dat ik mijn land van herkomst ben ontvlucht om hier veiligheid te zoeken. Ik ben niet van plan om een tweede keer te vluchten, echter niets doen is geen optie.

Wolven in schaapskleren

Elke burger zou, net als ik, oog moeten hebben voor wolven in schaapskleren die de politiek ingaan. Demonstraties en protesten groeien en burgers worden veeleisender en scherper. Dit betekent dat de politieke leiders ook harder en standvastiger zullen worden. Binnen de muren van politiek Nederland groeien op deze wijze hardcore dictaturen.

Als antwoord op onze groeiende maatschappelijke onrust, zullen dictatoriale figuranten één voor één hun kop opsteken. Het is al gaande en de knop om hen de kop in te drukken, ligt in handen van de kiezer. Met de gemeentelijke verkiezingen in het vooruitzicht, gevolgd door de provinciale en landelijke verkiezingen, moeten wij als burgers het kaf van het koren scheiden.