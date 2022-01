We hebben een systeem dat mensen kapot maakt, in de naam van fraudebestrijding

Eerder deze week schreef ik een column over het motto van Rutte IV; wat mij betreft had dat ‘Niet vernederen’ mogen luiden. Ik heb spijt van die column. Hij was veel te soft.

Om te beginnen vergat ik de Groningers. Ze stonden wel op mijn kladblaadje, in een lange opsomming van door de overheid vernederde burgers, maar pas na publicatie zag ik dat ze in de eindversie ontbraken en toen was het te laat. Intussen waren ze zelfs nog weer verder gekleineerd; uren stonden ze in de rij – velen fysiek, in de kou, anderen digitaal – om in aanmerking te komen voor subsidie voor verbetering of verduurzaming van hun woning. Zoals in het Oostblok vroeger, als er opeens wc-papier in een winkel lag: wie eerst komt, het eerst maalt. En deze toestand volgde dus op de mededeling van het vorige kabinet, te elfder ure, dat er toch weer meer gas zal worden gewonnen. ‘Sorry’, klonk het uit het halfopen raam van een wegrijdende dienstauto.

Het harde regime van de bijstand noemde ik wel. Maar ik weet nog dat ik twijfelde toen ik schreef dat het geen incident was dat een vrouw uit Tilburg ten stadhuize moest bewijzen dat haar stofzuiger kapot was - kon ik dat wel staven? Nu denk ik: het was het topje van de ijsberg. Donderdag kwam Trouw, in samenwerking met andere media, met voorbeelden van nog veel grover geschut. Weliswaar zijn er gemeenten die de regels wat soepeler proberen te hanteren, maar in beginsel geldt dat elke euro te veel – ook als die wordt ontvangen in de vorm van boodschappen van je moeder – kan leiden tot terugvordering van de gehele bijstand.

Zo was er die man uit Almere die bij wijze van hobby zong in clubs, in ruil voor een maaltijd, benzinekosten, soms een fooi van 15 of 20 euro. Hij meldde dit niet, overtrad dus de ‘inlichtingenplicht’ en moet nu vier jaar bijstand terugbetalen: 78.000 euro. Goedgekeurd door de hoogste rechter op dit gebied, de Centrale Raad van Beroep. Dan zal het wel kloppen. Maar deugt het ook? Ik wed om een stofzuiger van niet.

Waar ik ook spijt van heb, zijn de waarderende woorden die ik wijdde aan de nieuwe VVD-minister van onderwijs, Dennis Wiersma. In een vlaag van optimisme citeerde ik dat hij had gezegd dat ‘je als samenleving zo sterk bent als de mensen die het het moeilijkst hebben, en hoe je daarmee omgaat’. Dat vond ik mooi, dat gaf me hoop. Maar toen wist ik nog niet hoe hij in december als staatssecretaris reageerde op een besluit van de gemeente Utrecht. Daar mogen jongeren direct bijstand aanvragen als ze geen werk hebben, in plaats van vier weken - zonder geld - te moeten wachten. ‘“Onacceptabel”, zei Wiersma. “Tegen de wet ingaan is nooit de oplossing.”

We hebben een systeem dat mensen kapot maakt, in de naam van fraudebestrijding. EenVandaag liet een vrouw uit Ridderkerk aan het woord die al vijf maanden geen bijstand meer krijgt. Samen met haar moeder van 86 had ze soms gewoon een huilbui, zei ze. Een huilbui? Direct verbieden in Vernederland!