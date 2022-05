We hebben een moderne opvolger van ‘zachte handel’ nodig

De eerste economen zoals Adam Smith, maar ook de Franse filosoof Montesquieu, waren groot voorstander van internationale handel. Niet alleen vanwege de lage prijzen van goederen die elders goedkoper geproduceerd kunnen worden. Maar ook vanwege het argument van de doux commerce, ofwel de zachte werking van handel ten opzichte van oorlogsvoering.

Waar landen een wederzijdse afhankelijkheid hebben, beginnen ze niet zo snel een oorlog, was de gedachte hierachter. Dat was tot voor kort ook een van de redenen voor het dure Nordstream 2-project – de nieuwe gaspijpleiding van Rusland naar West Europa. Maar, zoals ik in een eerdere column heb betoogd, hebben we niet te maken met een rationele leider in Moskou en blijft er daarom van het zachte handelsargument weinig over.

De vraag rijst of ‘doux commerce’ eigenlijk wel opgaat in omstandigheden van sterke geopolitieke ambities van autocratische leiders. Een aanzienlijk deel van onze dagelijkse goederen komt uit China. Van kleding tot elektronica en van mondmaskers tot speelgoed. Dat is lekker goedkoop. Maar moeten we deze afhankelijkheid wel willen? Ook China heeft geopolitieke ambities en inmiddels al een flinke vinger in de pap in Afrika. En we weten niet eens zeker hoever de Chinese overheid doorgedrongen is in onze veiligheidssystemen, bijvoorbeeld via techgigant Huawei.

Toenemende afhankelijkheid van het Midden-Oosten

En hoe zit het met onze toenemende afhankelijkheid van het Midden-Oosten met haar autocratische leiders? Diverse Europese landen lopen daar nu de deur plat om Russisch gas door Arabisch gas te vervangen. Is het wel verstandig om ons zo afhankelijk te maken van regimes die het met de mensenrechten niet zo nauw nemen, die vrijheden voor de eigen bevolking, van Oeigoeren in China tot Aziatische arbeidsmigranten in Qatar, ernstig beperken? In hoeverre helpt handel om die situatie te veranderen? Ik dacht daar vroeger wat positiever over, maar ben daarvan teruggekomen.

En dan is er nog het probleem van de milieuvervuiling bij de productie van al die spullen, energie en grondstoffen die wij aan autocratische regimes hebben uitbesteed. De goede sier die wij proberen te maken met minder vervuiling en CO 2 -uitstoot door onze eigen industrie is natuurlijk hypocriet. Want wij kopen vervolgens die spullen maar wat graag tegen een gunstige prijs in landen die er minder strenge milieuwetgeving op nahouden.

Een bredere afweging waarbij niet alleen lage prijzen tellen

Het is wel heel makkelijk om met de vinger te wijzen naar de negatieve effecten voor mens, klimaat en aarde in China en het Midden-Oosten zolang het lijkt alsof wij ons straatje aan het schoonvegen zijn. Uitbesteding van productie voor onze eigen consumptiebehoefte ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om onze wereldwijde ecologische voetafdruk en sociale impact onder ogen te zien.

Moeten we dan alleen maar handel voeren met democratische landen? Of ons voor de zekerheid beperken tot Europa en andere rijke landen? Dat lijkt me een te simpel antwoord.

Ik denk dat we een moderne opvolger van doux commerce nodig hebben. Een combinatie van het inprijzen, via tarieven, van sociale- en milieukosten op onze importen. En tegelijk een bredere afweging van handelsvoordelen, waarbij niet alleen lage prijzen tellen, maar ook internationale veiligheid en een zekere mate van geopolitieke onafhankelijkheid.

