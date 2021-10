We hebben een krachtig hulpmiddel om de klimaatcrisis aan te pakken: de natuur

De natuur kan ons helpen de klimaatcrisis op te lossen. Kies dus voor regeneratieve landbouw en stop ontbossing, betoogt Santiago Gowland, CEO van de Rainforest Alliance.

Bijna de helft van tienduizend jongeren uit alle windstreken antwoordde op een vraag in een recente enquête dat hun dagelijks leven lijdt onder klimaatstress. Als vader van twee kinderen vind ik dat verontrustend, maar ik ben niet verbaasd. De wereld stevent af op een opwarming van 2,7 graden en de VN luiden de noodklok indringender dan ooit, maar toch lijken de verantwoordelijken, wereldleiders en industriebonzen, liever te praten dan in actie te komen.

Ik deel de frustratie. Er zijn twee jaar verstreken sinds het IPCC ons duidelijk maakte dat ‘op de natuur gebaseerde oplossingen’ voor 37 procent van de noodzakelijke uitstootvermindering kunnen zorgen. Waarom krijgen deze dan zo weinig aandacht en investeringen?

Regeneratieve landbouw

We weten dat regeneratieve landbouw, die zich richt op verbetering van de bodemkwaliteit, een goede methode is om klimaatverandering te beperken. Conventionele landbouw daarentegen zorgt voor 24 procent van de broeikasgasuitstoot door mensen en voor 70 procent van de tropische ontbossing. Ook weten we dat bossen een kosteneffectieve ‘technologie’ bieden voor het afvangen van CO 2 , maar toch denderen ontbossing en aantasting van de bossen in ijzingwekkend tempo door.

We hebben een krachtig hulpmiddel binnen handbereik: de natuur. Maar gaan we haar potentieel ook maximaal benutten, met de VN-klimaattop in zicht? Neem gemeenschapsbosbouw. In het Maya Biosphere bosreservaat in Guatemala verzamelen gemeenschappen noten en palmbladeren op de bosbodem en oogsten hout op een duurzame manier, door per hectare maar één boom per veertig jaar te kappen. Zodoende hebben zij al ruim twintig jaar een ontbossingspercentage van bijna nul, in een regio die verder wordt vernietigd door ontbossing. Intussen bloeit er ook nog een plaatselijke economie.

Een beschermend bladerdek

Een andere essentiële natuurlijke klimaatoplossing is regeneratieve landbouw. Dat betekent een verbetering van bodemgezondheid. Een gezonde bodem is het belangrijkste koolstofreservoir op aarde. De aanplant van bomen naast landbouwgewassen (ofwel agrobosbouw) zorgt daarbij voor een beschermend bladerdek dat de temperatuur en vochthuishouding reguleert.

Zulke landbouwmethoden verrijken ook de biodiversiteit. In Costa Rica is de duizend hectare tellende koffieboerderij Aquiares een regeneratieve landbouwpionier. De bijna vijftigduizend bomen die daar zijn geplant vormen een verbinding tussen twee wildcorridors. Tegenwoordig kent de boerderij 76 inheemse boomsoorten en 140 vogelsoorten, waarvan er 103 pas zijn waargenomen nadat de boerderij is overgestapt op regeneratieve methoden.

Nederland ligt niet op schema

Volgens het IPCC kunnen we de meest rampzalige gevolgen van de klimaatcrisis alleen ontlopen als we de uitstoot in 2030 hebben gehalveerd. De discussie over de juiste strategie richt zich voornamelijk op de transitie naar groene energie, maar het is net zo belangrijk om ­natuuroplossingen naar een hoger plan te tillen. Dat begint met het ­opvoeren van investeringen: volgens het VN-milieuprogramma moet het investeren in natuuroplossingen tegen 2030 verdrievoudigd zijn.

Nederland ligt niet op schema om die klimaatdoelen te bereiken. Maar als het kabinet fors inzet op de omslag naar regeneratieve landbouw, kan Nederland een harde daling realiseren in zijn uitstoot. Nederland is bovendien topimporteur van producten die zijn gelinkt aan ontbossing, zoals cacao en soja voor veevoer. Het land moet zich inspannen voor een krachtige EU-wet die ervoor zorgt dat uitsluitend ontbossingsvrije producten de EU bereiken. Tropische landschappen met een hoog ontbossingrisico moeten daarnaast kunnen rekenen op technische en financiële steun.

Veel regeringen en bedrijven ­beweren dat ze zich zullen inzetten voor natuurlijke klimaatoplossingen. Wat we nodig hebben is een ­gecoördineerde investering, publiek-private samenwerking en snelle acties – om onze kinderen te laten zien dat we meer kunnen dan praten.

