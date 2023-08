We hebben de beste kinderboeken van de wereld. Lees ze elke dag voor

Daar was het weer. Op nostalgische toon bepleitten Theo Maassen en Bibi Dumon Tak in een verrukkelijke aflevering van Zomergasten het belang van lezen voor kinderen. En voor grote mensen, want het belang houdt natuurlijk niet op als je achttien bent.

Niemand zal hen tegen (durven) spreken. Het is bijna een open deur. Ook de meeklinkende weemoed is langzaamaan normaal. Kinderen lezen steeds minder en steeds slechter en worden daardoor volwassenen die slecht en weinig lezen, die de wereld dus beperkt kennen en opgesloten blijven in eigen kleine kring. Lezen is best moeilijk, zeker als de tekst langer is dan veertig tekens. Filmpjes kijken is een stuk makkelijker. Aan de verleiding van het grote aanbod kijkvoer kan bijna niemand weerstand bieden.

Als schrijver blaas ik mijn partijtje mee in het orkest van boekenliefhebbers dat de teloorgang van de literatuur begeleidt met een treurmars. Er worden wel boeken verkocht, maar de literaire fictie heeft het moeilijk. Mijn generatie begon enthousiast vanaf de jaren zestig boeken te kopen en te lezen. Ik vermoed dat veel Trouw-lezers een goed gevulde boekenkast hebben en inmiddels het bezit geleidelijk aan wegdoen of aan al die schattige openbare boekenkastjes doneren. Er wordt een stuk minder door ‘ons’ gekocht, al lezen we nog relatief veel.

De jonge Booktok-generatie heeft opeens ‘lezen’ als sociaal medium ontdekt. Ze lezen vluchtige Engelse romans, die we ooit als Boeketreeks aanmerkten. Er worden wel modieuze thema’s in opgeworpen, zoals gender, racisme, en identiteit, maar veel diepgang krijgt het niet. En het moet natuurlijk wel ‘veilig’ blijven.

Verrukking om een glad verhaal

Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen, maar het is wel jammer dat het leestalent van zovelen blijft steken in de collectieve verrukking om een glad verhaal. Het zet niet aan het denken. Het verkent geen grenzen. Het bevestigt alleen. Het gevoel tot een groep te behoren is kennelijk een wezenlijk onderdeel van het lezen. Er wordt een leefstijl aan gekoppeld. Zoals je ooit Beatles-fan of Stones-fan was, of Mulischlezer dan wel Hermanskenner. Met dat enthousiasme moet toch meer gedaan kunnen worden. Een iets hoger plan, een iets breder blikveld. Daar valt iets te verwachten van het onderwijs.

Over de professionele benadering van boeken in onderwijs en literatuurbeschouwing schreef Yra van Dijk een buitengewoon interessant stuk in NRC Handelsblad. Ze laat zien dat literatuur enerzijds behoorlijk maatschappelijk relevant is, omdat boeken worden verboden, schrijvers aangevallen, en maatschappelijke thema’s als dekolonisatie en racisme als koevoet worden gehanteerd om romans en andere teksten te analyseren en te (ver)oordelen. Literatuur is politiek. De conservatieve literatuurbeschouwing, die vooral uit was en is op een esthetisch oordeel en een structurele analyse, heeft afgedaan als objectieve maatstaf, omdat elke analyse een al dan niet expliciet politiek uitgangspunt heeft.

Anderzijds wordt juist de relevantie van literatuur onvoldoende op waarde geschat, onvoldoende in vrijheid beleefd, onvoldoende spannend gevonden, zodat de collegezalen bij Neerlandistiek leeglopen, leraren Nederlands nauwelijks zelf meer lezen, leerlingen zuchten onder saaaaaie vragenlijsten bij saaaaaaie teksten, terwijl die teksten, op een andere manier behandeld, hen wel zouden kunnen interesseren.

Opgesloten in een reservaat

Literatuur is een belangrijk middel om de complexiteit van de werkelijkheid, de vele perspectieven die er zijn, te leren onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek zijn misschien moeilijk meetbaar, maar als een houding van nieuwsgierigheid en openheid wordt aangekweekt hoeft daar niets aan gemeten te worden. Het lezen van literatuur is middel en doel tegelijk. Aleid Truijens blijft in de Volkskrant onverminderd optimistisch. Maar ik vrees dat het te laat is. De edele kunst van het lezen zal worden beoefend door een slinkend aantal liefhebbers, die uiteindelijk worden opgesloten in een reservaat, waar ze elkaar wenend voorlezen uit een gerafeld exemplaar van De ontdekking van de hemel.

Toch is optimisme een plicht. We hebben in Nederland de beste kinderboekenschrijvers van de wereld. Van Annie M.G. Schmidt tot Bibi Dumon Tak. We hebben geweldige dichters. Lees ze. Lees ze voor. Elke dag. Literatuur is politiek. Elke lijsttrekker moet bij elk optreden een gedicht uitkiezen en voorlezen. Het land zal ervan opknappen.