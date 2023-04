We hebben al een republiek, met de vorst als ceremoniële bonus

Er gaan jaren voorbij dat de televisiebeelden van Koningsdag mij geheel ontgaan en ook de festiviteiten zelf weet ik meestal behendig te omzeilen, al heb ik vorig jaar wel de Snollebollekes aan het werk gezien, dat hakte er qua feest behoorlijk in.

Maar nu de koning zijn verjaardag begon in Rotterdam, op Zuid, in de Afrikaanderwijk, net om de hoek van waar ik zelf een tijdje woonde, wilde ik toch zien hoe dat zou verlopen. Niet alleen omdat dit een van de armste en interessantste wijken is van het land, ook omdat mijn dochter in mijn oude appartement woont – ze zou vast ergens vooraan staan.

Ik zag haar niet, maar ik kreeg wel een appje. We zitten bij het protestvak, meldde ze, en ze deed er een fotootje bij. ‘Willem de Laatste’, stond op een spandoek. Willem-Alexander had dit vak zojuist gepasseerd, dat had ik wél gezien. Hij was er even gestopt, en had de demonstranten een prettige dag gewenst, dat vond ik mooi. Ik ben weliswaar republikein, maar niet praktiserend. Dat is omdat we in feite al sinds 1848 een republiek hebben, met de vorst als ceremoniële bonus. Bij het aantreden van Willem-Alexander, tien jaar geleden, noemde historicus Chris van der Heijden dit in de De Groene Amsterdammer ‘een republiek met een toefje’.

Ik bleef de beelden uit Rotterdam volgen, tegen wil en dank aangestoken, en intussen herlas ik het stuk van Van der Heijden. Hij citeerde Pieter de la Court (1618-1685), een van de eerste theoretici van het Nederlandse republikanisme, die onder meer fabels schreef. Een daarvan ontleende De la Court rechtstreeks aan het bijbelboek Richteren, waarin een aantal bomen een koning proberen te vinden.

Ze vroegen de olijfboom: ‘Wilt u onze koning zijn?’ Maar de olijfboom antwoordde: ‘Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?’ Ze vroegen het de vijgeboom, maar die bedankte op soortgelijke gronden, net als vervolgens de wijnstok. Zo kwamen ze tenslotte uit bij de doornstruik, en die antwoordde: ‘Als u mij tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren’.

De paradox van de Nederlandse monarchie is dat die bestaat bij de gratie van de waarschuwing uit Richteren. Juist door ongevaarlijk te zijn, een doornstruik zonder doorns, kon de Oranje-dynastie overleven, al ging dat niet zonder slag of stoot. Het waren de revoluties in andere Europese landen die Willem II ertoe noopten te buigen voor de grondwet van Thorbecke, waarna de monarchie voorgoed aan banden was gelegd door de constitutie. De staatsrechtelijke ruimte voor de vorst of vorstin is sindsdien almaar kleiner geworden, met als sluitstuk de verwijdering van het staatshoofd uit het formatieproces na parlementsverkiezingen, in 2012.

Wat overblijft, is dat ‘toefje’ op onze republiek te zijn, wat overigens meer voorstelt dan de term doet vermoeden. Het is aan de koning – net zoals het aan een president zou zijn – om een verbindend symbool van de natie te zijn. Hij moet daarvoor gewoon zijn en tegelijkertijd ongewoon blijven. Eigenlijk is het een onmogelijke taak.