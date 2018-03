We gaan het land in: koffie drinken met een lezer in Zuid-Limburg

Kom eens naar ons toe, naar de lezers in het land, in en buiten de Randstad.

Terechte opmerkingen, die we ons hebben aangetrokken.

Zodoende keken we waar zich de meeste abonnees van de krant bevinden, zodat de reistijd beperkt blijft als zij een bijeenkomst willen bijwonen. De meeste lezers wonen ruwweg langs de diagonaal Sneek - Middelburg. En ongeveer langs deze lijn hebben we de tien bijeenkomsten gepland, van Sneek, via Groningen, Lelystad, Utrecht, Dordrecht naar Middelburg.

Dat we niet iedereen hiermee blij maakten, bleek uit een ingezonden brief in de donderdagkrant. "Het leek mij een mooi idee, 'Trouw in het land'. Eindelijk eens iets leuks voor de fors betalende abonnee. Maar wat schetst mijn verbazing, geen enkele bijeenkomst in Brabant of Limburg. De teleurstelling is (weer) groot'', schrijft A. de Kleine uit Breda.

Heeft deze schrijver een punt? In zijn geval, denk ik niet. Breda ligt slechts 22 minuten treinen van Dordrecht, waar we donderdag 21 juni neerstrijken, met de auto een ritje van 35,6 kilometer (volgens de routeplanner van Google). Maar dan moet deze lezer wel bereid zijn af te reizen naar een andere provincie, Zuid-Holland.

Hoort Cadier en Keer er niet bij?

Ger Jonkergouw uit het Limburgse Cadier en Keer, vlakbij Maastricht, is ook teleurgesteld. "Leuk verjaardagsfeestje is dat dan.... voor jullie, daar in het noorden en westen. Nou, proficiat en veel plezier dan maar. Maar wij horen er kennelijk niet bij. Te weinig abonnees hier?'', schrijft hij.

Zijn kritiek kan ik me wél voorstellen. Vanuit Cadier en Keer is de reisafstand naar Dordrecht of Utrecht (27 september) rond de 185 kilometer of dik twee uur treinen. Helaas speelt hier een ander argument, waar Jonkergouw al op zinspeelt, een rol. In het katholieke Limburg heeft de krant traditioneel weinig abonnees, dus de kans dat je een zaal vult is minder groot dan in het noorden. Als pleister op de wond, heb ik teruggemaild dat ik graag bij hem een kopje koffie kom drinken wanneer ik voor vriendenbezoek in Cadier en Keer ben.

De tien bijeenkomsten organiseren we samen met de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers, prioriteitsaandeelhouder van de krant. De aftrap was donderdagavond, in perscentrum Nieuwspoort aan het Haagse Binnenhof. Vicepremier en minister van zorg Hugo de Jonge (CDA) en de Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart, beiden zoon van een dominee, maakten hun opwachting.