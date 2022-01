We gaan barbaars met de Groningers om

Spekrijderij

Zo’n anderhalve eeuw geleden werden er spekrijderijen gehouden, oorspronkelijk schaatswedstrijden voor spek en erwten. Het vroor, er lag ijs, de vele armen hadden het moeilijk. Enkele rijken loofden prijzen uit. De armen, van jong tot zeer oud, krabbelden in ondergoed naar de eindstreep, onder gelach van de organisatoren. Een hard gelag. Waarom dit oude beeld? Ik zie Groningers in een, al dan niet digitale, rij staan voor een uitkering waarop ze het volste recht hebben. Tot de streep wordt getrokken: de pot is leeg. De 19de eeuw lijkt terug.

Kees Bevaart, Bennekom

Caligula

Van keizer Caligula wordt verteld dat hij vanaf het dak van zijn paleis geld gooide en dan toekeek hoe de mensen elkaar te lijf gingen om er wat van te bemachtigen. Daar moest ik aan denken toen ik de Groningers in rij zag staan om niet te laat te zijn voor een bijdrage uit de subsidiepot.

John van Eck, Lexmond

Kaars

Zaterdagavond is er in stad Groningen een fakkeldemonstratie. Laten we in de rest van Nederland een kaars voor het raam zetten. En laten we er een foto van plaatsen op sociale media. Een klein teken van verbondenheid met de Groningers en een signaal naar onze nieuwe minister. Ik heb de kaars alvast klaargezet.

Hanne Wilzing, Houten

Sportschool

Deze coronatijd maakt duidelijk dat wij ons allerlei problemen aan laten praten door bedrijven (sportscholen, horeca en belangenclubs) die alleen maar op ons geld uit zijn. Zoals in deze krant (Trouw, 11 januari) over een actie voor de heropening van sportscholen: “Fietsen in een glazen sporthuis om te laten zien dat binnensporten ook prima kan.” Ik fiets liever met de wind in mijn gezicht, daar heb ik geen sportschool voor nodig.

Janneke van Dijk, Vinkeveen

Een standbeeld voor De Jonge

Alle ogen zijn nu gericht op minister Kuipers (Trouw, 13 januari). Het zal even wennen zijn om tijdens persconferenties niet meer het vertrouwde beeld te zien van minister De Jonge naast premier Rutte. Hij heeft de rit overleefd en moest een ander ministerie gaan leiden. De Jonge heeft een standbeeld verdiend midden op het Plein in Den Haag. Hij bleef overeind waar anderen bezweken onder de druk van bedreigingen, van de pers en niet te vergeten de zeventien miljoen virologen. Hoe redde hij het: door de mensen die hem steunden en in hem geloofden, en waarin hij geloofde. “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.”

Dick Hurenkamp, Fluitenberg

Politieke kleur van ministers

Achter de naam van de kersverse minister Ernst Kuipers prijkt bovenaan op de voorpagina de naam van zijn partij (Trouw, 13 januari). Zo’n toevoeging komt steeds vaker voor, maar wat voegt het toe? Een minister is geen dienaar van haar of zijn partij, maar van de Kroon, en – breder – van het volk. De politieke kleur van een minister of burgemeester noemen draagt bij aan politisering van het bestuur. Kleur zal moeten komen van hun beleid, bij voorkeur groen en als het nodig is (schaam-)rood.

Laurens Korevaar, Rotterdam

Viruswil

Fijn dat hoogleraar Snijder het letterlijk zegt: “Het virus wil niks en heeft geen haast; het is een biologisch toevalsproces” (Trouw, 11 januari). Collega-hoogleraar Roosendaal stelt echter eerder in hetzelfde artikel: “Verspreiden is wat virussen willen”. Een opmerkelijk verschil van inzicht?

Felix van de Laar, Culemborg

Intimiderend

Alweer de derde keer dit jaar dat wij bij de TV-tips in de loop van een getrokken pistool kijken (Trouw, 12 januari). Mijn suggestie is dergelijke foto’s te vermijden, of ze anders in elk geval minder frequent en kleiner af te drukken.

Wim Heijser, Nieuwveen

Bijstand

Een wekelijkse tas met boodschappen van familie of vrienden wordt in de bijstand niet beschouwd als een gift maar als een structurele verlaging van kosten. Maar wekelijks afhalen van een pakket bij de voedselbank mag wel, en wordt zelfs door gemeenten en het rijk gesubsidieerd (Trouw, 13 januari). Hoezo rondpompen van geld? Het kabinet zit nog in de bruidsweken, dus we hebben nog hoop.

Aad van Velzen, Raalte

Jongeren

Tijdens de oorlog verstoken van normaal onderwijs in de onderduik – denk even aan Ed van Thijn – of in Indië in het jappenkamp, zullen uw oudere lezers die dat in hun jeugd hebben meegemaakt, bij het lezen van de kop ‘Psychische schade dreigt bij studenten’, óf heel boos worden , óf vreselijk moeten lachen.

Jaap Lock, Oud-Beijerland

Jongeren (2)

Zullen het kabinet en de Tweede Kamer sociaal welzijn verkiezen boven individuele ziekte? Gezien de uitzichtloosheid van de jongeren hoop ik van wel.

Jaap Troost, Tilburg

Moedermelk

In het artikel over Vlaamse boerenbedrijven in de stikstofcrisis (Trouw, 12 januari) worden kalfjes beschreven die in hun krap bemeten boxen geen enkele bewegingsvrijheid hebben en gescheiden van elkaar eenzaam de dag doorbrengen. Verderop lees ik “moeder geeft de kalfjes melk”. Wat fijn denk ik, de kalfjes mogen bij hun moeder drinken. Tot ik mij realiseer dat met moeder de boerin bedoeld wordt.

Meiney Roffel, Leusden

Coconbouw

De sloop van het door Herzberger ontworpen oude ministerie van sociale zaken in Den Haag zou te betreuren zijn, schrijft Bene Colenbrander (Opinie, 11 januari). Hij weerspreekt echter niet dat het als ‘lelijk en gesloten’ wordt beschouwd. ‘Lelijk’ lijkt te worden veroorzaakt door geslotenheid: kleine raampjes, forse bouwkolommen. De coconbouw, bekend van Herzberger, biedt echter ook voordelen. Het is, met aanpassing van de gevels, goed te compartimenteren voor kleine wooneenheden. Herzberger heeft er een plan voor gemaakt. Er zijn al genoeg gebouwen van deze vooraanstaande architect gesloopt. Een markant gebouw dat leek te zijn gered, Centraal Beheer Apeldoorn, ligt er ondanks plannen al jaren desolaat bij.

Leendert de Jonge, Apeldoorn

Naschrift

Wat een mooi geschreven levensverhalen staan er op maandag in de krant. Prachtig is het verhaal over het leven van Margot van Schayk door Dana Ploeger op 3 januari. Dank daarvoor. Ieder levensverhaal is de moeite waard maar sommige zijn echt bijzonder.

Charlotte Luijerink, Den Haag

Winkelsolidariteit

Grootgrutters hebben rond de feestdagen mega-omzetten behaald. Dat is dit jaar extra versterkt door de sluiting van andere winkels en van de horeca tijdens de kerstboodschappen. Zouden de supermarkten daarom bij het opheffen van de beperkingen niet een gebaar kunnen maken naar die winkels en horecazaken, die vaak hun buurman zijn? Bijvoorbeeld door een tijdje geen tijdschriften of bloemen te verkopen. Of door een bonnetje uit te delen voor een consumptie, te besteden bij de dichtstbijzijnde horecazaak. Een gebaar van solidariteit: elkaar steunen. Een winkelcentrum of winkelstraat met straks alleen nog grootgrutters, dat wil toch niemand.

Gert Visser, Krimpen aan den IJssel

Lekker belangrijk

Ik draag altijd zwart ondergoed als ik Trouw lees. Kom dit nu ook op de voorpagina, net als de opmerking van zangeres S10 die dit altijd doet tijdens een optreden (Trouw, 10 januari)?

Elske Scholtens, Warffum

Verwend

Het artikel van Jaques de Milliano, huisarts en oprichter van Artsen zonder Grenzen (Opinie, 12 januari), zou op de voorpagina van kranten mogen. Hij beschrijft hoe we als verwende kinderen opgevoed zijn om te roeptoeteren wat we allemaal willen. Sociale media hebben hier een groot aandeel in. Over alles wordt een persoonlijke mening gevraagd. Zo lijkt het alsof wij koningen zijn die bediend moeten worden. Dat zet de mede-menselijkheid onder druk en de erkenning van beroepsmensen in onze democratie. Acties als die van De Milliano, die een enquête over klantvriendelijkheid in de prullenbak gooide, verdienen navolging.

Wilma Janssen, Tilburg

Ook een reactie insturen? Dat kan, in max. 150 woorden, naar lezers@trouw.nl.