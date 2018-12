We dachten met Halbe Zijlstra een cultureel dieptepunt te hebben bereikt, maar het kan nog erger

We dachten met Halbe Zijlstra een cultureel dieptepunt te hebben bereikt, maar het kan dus nog erger. Het VVD-feestje was een make-over: een ietwat dikke, ietwat tuttige, ietwat ouwelijke moeke gaat een fitnessprogram, de styling en de visagie in en komt er als nieuw uit: hip, jong, sexy. Iedereen is opeens weer dol op haar.

Wat mij betreft was de act van Jesse met opgerolde hemdsmouwen al een ernstig geval van kromme tenen, laat staan die van Mark. Natuurlijk: het was zijn vrije zaterdag, mag die man een beetje ontspannen? Zondag moest hij weer opgeprikt in Brussel Engeland uitzwaaien. Maar toch leek de show verdacht veel op het pijnlijke dansje van Theresa May.

Volk

De Nederlandse politiek is aan het veranderen. Dat proces is al aan de gang sinds de komst van superster Pim Fortuyn, maar het duurde een hele poos voor het signaal echt doordrong bij de andere partijen. Met verbijstering zag men hoe het ‘volk’, ooit links en de klassenstrijd toegedaan, met een brede zwaai naar rechts zwenkte en de vijand opeens zag in hoogopgeleid en kosmopolitisch Nederland dat sinds de jaren zeventig links of linksig was en samen met hen optrok. Dat was opeens ‘elite’ en dus verwerpelijk.

Maar wacht even: volk, wat is dat? De opkomst van het populisme heeft ons geleerd die vraag te stellen. Zijn dat ‘deplorables’, ‘tokkies’, ‘boze witte mannen’, ‘losers van de globalisering’ of ‘brave hardwerkende Nederlanders’? Iedere socioloog likt zijn vingers af bij de beschrijving van de volgelingen van Fortuyn, Wilders, Le Pen, Trump en Baudet. Aanvankelijk was dat een kritische beschrijving, verbaasd en enigszins denigrerend. Inmiddels gaat de definiëring vergezeld van de boodschap dat we de aanhang van populisten toch echt serieus moeten nemen. De mensen hebben heus een belangrijk punt. Ja, inderdaad. Ze zien een kloof. Hoe die te dichten?