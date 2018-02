We blijven de macht als een horzel bespringen

Lezers die trots zijn op hun krant en die blij zijn dat deze elke dag weer op de deurmat ligt of kan worden gedownload. Ze zeggen wel eens dat dit soort ontmoetingen een warm bad zijn en dat was het ook.

Eén van de lezers drukte mij bij de ingang een ansichtkaart in de hand. Van een lezer die helaas niet kon komen. 'Gefeliciteerd. Op naar de honderd jaar'. Was getekend A.C.W.F. Vink-Giebel uit Voorburg. Er stond bij: 'Een van de oudste lezers van de krant (bijna 104 jaar)'. Ik ken mevrouw Vink-Giebel, want zij is mijn oudtante, tante Annie. De felicitatie ontroerde me. De ansichtkaart was door iemand anders geschreven, zelf kan ze dat niet meer. Maar de krant leest ze nog wel, elke dag, vanaf het begin dat je een abonnement kon afsluiten. Ze voelde zich kennelijk, ondanks haar zeer hoge leeftijd, zo betrokken bij de krant dat ze de moeite had genomen een felicitatiekaart aan iemand mee te geven.

Het is als journalist goed om je te realiseren voor wie je schrijft. Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. We gaan soms zo op in ons werk, in het beschrijven van de dagelijkse ontwikkelingen, dat we er niet altijd bij stilstaan dat veel lezers voor hun kennis en meningsvorming mede afhankelijk zijn van hun krant, zoals mijn oudtante.

Ook dat maakt het zo belangrijk dat de feiten die wij beschrijven correct zijn. Dat we - zo nodig - als horzels op politici, overheden, organisaties en ondernemingen duiken, in onze rol als controleurs van de macht.