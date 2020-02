Waterstof alleen maakt Groningen nog niet groen

Niemand misgunt Groningen een groene toekomst. Het plan van de provincie om ­samen met Shell en de Gasunie de kam­pioen van de groene waterstof te worden, verdient daarom steun. Onder bepaalde voorwaarden. Zo zou het nog beter zijn als Groningen ernaar streeft om de eerste echt groene provincie te worden, met de inzet van alle mogelijke soorten duurzame energie.

De waterstoflobby is krachtig. Giganten als Shell en de Gasunie zetten er hun schouders onder, omdat het voor hen betekent dat bestaande infrastructuur deels behouden blijft. Ook kunnen raffinaderijen en fabrieken veel makkelijker overstappen op waterstof dan op zonnecellen of windstroom. Op die manier hoeft de ­onderliggende vraag niet gesteld: maakt de economie zo wel echt een duurzame transitie, of is dit uitstel van executie? De opwarming van de aarde en de stikstof­crisis hebben wel laten zien dat er echt grenzen aan ­(traditionele) economische groei zitten.

Waterstof heeft als groot nadeel dat de productie op zichzelf al energieslurpend is. Waterstof is immers geen energiebron, maar een energiedrager die in de fabriek uit stroom wordt gemaakt. Die stroom wil Groningen halen uit windparken op zee. Hoe klimaatvriendelijk windenergie ook is, dat betekent meer windparken dan als deze stroom rechtstreeks wordt ingezet. Nu al zetten we vraagtekens bij de hoeveelheid windmolens die de Noordzee kan hebben zonder grootschalige aantasting van het zeemilieu.

Wil Groningen echt groen (en veilig) worden, dan is het én, én, én

Voor Shell betekent het waterstofplan een kans om echt werk te maken van verduurzaming en te laten zien dat het bedrijf dit met de eigen miljarden wil doen, ­zonder te leunen op miljarden aan staatssubsidies. Het ­bouwen van nieuwe infrastructuur voor een waterstof­economie kost bovendien jaren tijd. In die zin kan het dus geen oplossing zijn voor het te krappe stroomnet, waar Nederland tegenaan loopt nu er meer en meer zon- en windstroom wordt opgewekt. Hierin moet dus snel worden geïnvesteerd. Het zou mooi zijn als de fossiele reuzen ook hier hun schouders onder gaan zetten.

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 al 1,5 miljoen huizen aardgasvrij moeten zijn en dus goed geïsoleerd. Maar het tempo van de versterkingsoperatie in het door aardbevingen geteisterde Groningen ligt al te laag. Groningen verdient keiharde inzet op meerdere fronten: goede isolatie van huizen, zon- en wind-stroom, aardwarmte en waterstof. Wil Groningen echt groen (en veilig) worden, dan is het én, én, én. Geen tijd om ­alleen te wachten op het uitkomen van de ­waterstofdroom.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.