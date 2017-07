Wat zou u nog allemaal willen leren?

Juist in deze tijd is er grote behoefte aan voortdurende bij- en omscholing, prijst onderwijsminister Jet Bussemaker de nieuwe regeling aan. Het is van groot belang 'dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo veranderingen in hun eigen baan bij te houden of makkelijker naar ander werk over te stappen'.

Een levenlang? Iedereen? Helaas, de kredietregeling stopt bij 55 jaar. Moeilijk om argumenten te vinden waarom wij 55-plussers buiten de boot zouden moeten vallen.

Want om nou te zeggen dat de snelle veranderingen op de arbeidsgeen effect op ons hebben... In de jongste WW-cijfers scoort onze leeftijdscategorie het hoogst. Terwijl jongeren nu weer snel een baan vinden, blijft de daling van de werkloosheid onder 55-plussers achter, constateert uitkeringsinstantie UWV in haar mei-rapportage. Ik zou er niet van opkijken als zeker de helft van die 132.453 werkloze ouderen dolgraag weer aan het werk gaat na bij- of omscholing, of hun vrijwilligerswerk wil uitbreiden.

Twijfelt Bussemaker dan misschien aan ons leervermogen? Zoiets laat zich moeilijk rijmen met de recente besluiten dat we langer kunnen doorwerken.

Toegegeven: sommige dingen gaan als je ouder bent wat langzamer. We hebben een bril nodig en zijn misschien niet altijd zo handig met computers en smartphones, maar daar staat de lange leerschool van het leven tegenover. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat studeren op latere leeftijd zijn vruchten afwerpt. Lees het handvest van het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO), dat leven-lang-leren hoog in het vaandel heeft. Ouderen die studeren blijven cognitief scherp en studerenden voelen zich gelukkiger. "Door hun aantal, hun ervaring en de gestegen levensverwachting spelen deze senioren nog lange tijd een belangrijke rol in onze maatschappij," aldus HOVO.

Zou dat leren niet aan ons besteed zijn? Begonnen in 1986 aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit HOVO-onderwijs zich niet voor niets als een olievlek over het land verspreid, met jaarlijks 25.000 aanmeldingen.

Sommigen van ons gaan zelfs heel ver in dat leren. Zo trof ik een lezer uit Warnsveld die net haar LOI-cursus Latijn had afgerond, "het mooiste wat mij is overkomen". Ze leest Ovidius, Cicero en Plato: "De tocht naar de onderwereld, ik ben verbijsterd door de schoonheid ervan". Met een privéleraar gaat ze verder, want "ik raak nooit uitgeleerd", schreef ze.

Deze week zag ik een oude bekende op tv, Gerrit Zalm (65). Hij zag er patent uit en had er duidelijk zin in om Rutte III in elkaar te sleutelen. We kennen hem nog als minister met de hand stevig op de knip. Maar toen hij ABN Amro weer op de been moest krijgen leek het er even op dat hij de bonuscultuur in ere zou herstellen. Misschien had hij zich onvoldoende bijgeschoold?

Wat zou u nog willen (bij)leren?

