Wat zou mijn vader van de huidige gebeurtenissen hebben gevonden?

In 2015 en 2016 schreven mijn vader en ik elkaar brieven voor Trouw. De rubriek heette ‘Vader/Dochter’. Hierin lieten we elkaar weten wat ons bezighield. Er gebeurde nogal veel in die periode: terroristische aanslagen in Parijs, heftige discussies rondom de opvang van vluchtelingen uit Syrië en Irak en de Amerikaanse verkiezingen waarbij Donald Trump president werd.

Mijn vader en ik namen niet alleen het wereldnieuws door, we correspondeerden ook over onze gevoelens. Dat was bijzonder, want daarover sprak hij in het ‘echte leven’ liever niet. Hoe mooi was het dat hij middels die brieven in de krant soms toch liet doorschemeren dat hij trots op me was? Of dat hij twijfelde aan sommige keuzes die hij in de loop der jaren had gemaakt?

Ik durfde hem op mijn beurt advies te vragen over hoe je met het leven kon leren omgaan. Het ging over heikele kwesties als liefde, werk, vriendschap en teleurstelling. Ik was dan wel 30, zijn steun en warmte had ik keihard nodig.

Wie had op dat moment kunnen vermoeden dat mijn vader nog geen twee jaar later de vernietigende diag­nose alvleesklierkanker zou krijgen? Onze wereld kwam op z’n kop te staan. Hij werd geopereerd, maar had zoveel last van complicaties dat hij sondevoeding nodig had.

Daarna brak de tijd van chemotherapie aan, waarvan hij vreselijk beroerd werd. De gesprekken in het ziekenhuis stelden bijna allemaal teleur. Dertien maanden na het eerste, verschrikkelijke bericht over zijn ziekte stierf mijn vader. De rollen waren in dat jaar omgedraaid: hij kon niet langer voor mij zorgen, dus zorgden mijn moeder en ik voor hém.

In de zomer van 2016 schreef ik hem de laatste brief voor Trouw. Die droeg de vooruitziende titel: ‘Ik heb nu mijn eigen schouders om me aan vast te klampen’. Er brak een tijd aan waarin me dit maar ternauwernood leek te lukken. Ik worstelde met heftige rouw. Gelukkig sprak ik vaak met mijn moeder, die me tot grote steun was – en is –, maar sommige dingen kon ik alleen zélf oplossen.

Nu, tweeënhalf jaar na zijn dood, mis ik mijn vader nog steeds verschrikkelijk. Ik vraag me geregeld af wat hij van de huidige gebeurtenissen zou hebben gevonden. Hoe had hij corona beleefd? Wat was zijn analyse geweest over de eeuwigdurende formatie van het nieuwe kabinet? Toch is er iets veranderd: ik ben mijn eigen vrouw geworden. Een vrouw met een duidelijke opinie. Een vrouw bovendien die op haar eigen pootjes heeft leren staan.

Het was heerlijk om de afgelopen twee weken weer voor Trouw te mogen schrijven. Even terug ‘op het oude honk’. Hoewel ik nooit meer een briefwisseling met mijn vader zal hebben en hij mijn columns natuurlijk niet meer kan lezen, hoop ik stiekem toch dat hij het vanaf zijn wolkje allemaal heeft meegekregen. En dat hij nog altijd trots is op zijn dochter.

Dit is de laatste column van Natascha van Weezel als invalcolumnist in de zomer.