Wat zou Fred doen als je naakt de bus in wil stappen?

Je mag in Nederland een hakenkruis op je lijf laten zetten. De tatoeëerder is niet in overtreding en jij bent het pas als je het ding in het openbaar toont. Staat de inkttekening op je billen en heb je een broek aan, dan is er niks aan de hand, hooguit iets met je smaak en je morele kompas. Staat hij op je bovenarm terwijl je een lekker luchtig hemdje draagt dan ben je strafbaar.

De overheid stelt eisen aan wat je mag of moet dragen. Naakt over straat mag niet, zelfs naakt in je eigen huis of tuin kan een bekeuring opleveren als mensen je kunnen zien. Je mag niet in de bus als je geen kleren aan hebt. Maar ook niet met een zelfgebreide trui met hakenkruis of een leren jas met een logo van motorclub No Surrender. En vanaf 1 augustus niet met een boerka of een bivakmuts. De vraag is wat de buschauffeur in zo’n geval doet. Laat Fred Teeven je gewoon instappen als jij naakt in het bushokje staat te wachten?

Als je de zoekresultaten met Kim Holland negeert, kom je op internet voorbeelden tegen van naakte mensen in bushokjes. In Maarssen belden omstanders de politie, die op jacht ging en de naaktloper verderop oppakte. De buschauffeur is zelf niet bevoegd om het strafrecht te handhaven. Hij mag wel een burger­arrest doen, de persoon aanhouden tot de politie komt. Maar komt wijkagent André van Wingerden als Fred belt voor een naakte man of een vrouw in boerka?

André twitterde deze week dat hij het boerkaverbod niet gaat handhaven omdat hij gebruikmaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Vrouwen met een boerka zijn gewoon welkom op zijn Rotterdamse bureau, tegen de wet in. De discretionaire bevoegdheid van politiemensen is niet bedoeld om de wet te ontduiken of hun politieke- of morele overtuigingen mee te laten spelen in het dagelijkse werk. Het kan niet zo zijn dat een GroenLinks stemmende agent een boerka laat lopen en een SGP-getrouwe wel een boete uitdeelt.

Ik begrijp André wel, hij moet elke dag in de krant lezen dat hij een racist is. Terwijl hij de wijkagent voor iedereen wil zijn. Maar ook de leiding van de politie vindt dat ze de wet mag omzeilen. Ze laten aangiften van boerkadraagsters opnemen op een andere plek dan het bureau. Mensen met een integraalhelm of bivakmuts krijgen deze voorkeursbehandeling niet.

Gelukkig is het reces, dat bespaart ons verhitte Kamerdebatten over dit non-issue. Want de wet, die dertien jaar in voorbereiding was, is er nu omdat een roc in 2003 gelijk kreeg van het College voor de Rechten van de Mens. De school vindt dat boerka’s de onderlinge communicatie belemmeren. De klacht van drie scholieren die de lessen niet gesluierd bij mochten wonen, werd afgewezen.

Het meest treurige is dat het nu al zestien jaar gaat over wat vrouwen wel of niet aan mogen trekken. We hadden die tijd kunnen besteden aan het tegengaan van de oorzaken van integratieproblemen.

Marianne Zwagerman vervangt deze zomer columnist Sylvain Ephimenco .

