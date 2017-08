Wat zonde. Wat onvoorstelbaar zonde.

Altijd wil ik iets nieuws bedenken als ik een column maak. Maar soms klopt wat ik eerder schreef beter dan wat ik verzinnen kan. Tweeënhalf jaar geleden schreef ik over het afscheid van 's werelds grootste sprinter:

Wat is Usain Bolt van zijn voetstuk gevallen zeg. Hij gaat in 2017 met pensioen, kondigde hij dit weekend aan. Liever zou hij in 2016 al stoppen, na de Spelen in Rio, gaf hij toe. Maar zijn sponsor Puma heeft hem gevraagd er nog een seizoen aan vast te plakken. Voor geld is alles te koop, dus Bolt frommelt nog een paar maanden aan zijn carrière vast.

Na zijn teleurstellende bronzen medaille op de 100 meter - aan de 200 deed hij al niet eens meer mee - hoopt Bolt vandaag op zijn revanche. Een afscheid met een gouden rand. Hij start als vierde in de estafette. Als laatste loper is hij de Jamaicaanse troef op de 4x100 meter.

Usain Bolt is een van mijn grootste sporthelden. Vanwege zijn fenomenale prestaties, maar ook omdat het verhaal zo mooi is, van het jongetje geboren op het platteland van Jamaica dat elke dag samen met zijn broertje Sadiki cricket en voetbal op straat speelde, voor de buurtsuper van hun ouders.

Zijn ploeggenoot Omar McLeod is niet zo heel snel weg. Amerika komt rap dichterbij. Haalt zelfs in, vlak voor Bolt het stokje krijgt. De lange man gaat er vandoor, richt zich in zijn volle lengte op. Hij zoekt zijn topsnelheid. Vlak voor zich ziet hij de Amerikaan. Aan de andere kant de Brit, die razendsnel langszij, voorbij komt. Maar als hij nu naar de zesde versnelling schakelt, verschalkt hij ze moeiteloos.

In mijn hoofd is een atleet iemand die elke dag doet waar hij als klein jongetje - of meisje - al van droomde. Maar veel topatleten worden gedreven door geld en roem en zijn het kind in zichzelf al lang vergeten. Bolt is niet zo, dacht ik altijd. Daar is hij te groot en teveel zichzelf voor.

Bolt versnelt en PENG! De verrast opengesperde mond. Ogen vol schrik. De plots zwabberende armen, verloren in de ruimte. Een hink, een sprong. Een poging te corrigeren, te negeren. Armen weer in het gareel.

Ik zou hem zo graag willen zeggen: Usain, jongen, als je geen zin meer hebt, stop er dan mee. Want aankondigen dat je stopt, is in je hoofd al gestopt zijn.

De benen doen niet mee. De rest loopt door waar Bolt plots in slowmotion raakt. Een rare huppel in zijn stap. Hij kijkt naar beneden. Richt zich weer op. Hinkt nu, meters op achterstand. Is niet eens meer in beeld.

Ik hoop dat ik me vergis - en dat Usain nog wel elke dag denkt aan het rennende ventje dat hij was. In dat geval gun ik hem die laatste gouden plak in 2017. Want die medaille komt alleen een atleet met jongensachtig plezier toe.

Krimpend ligt hij op de grond, zijn ploeggenoten omringen hem. Een rolstoel wordt de baan op gereden. Wat zonde. Wat onvoorstelbaar zonde.

