Wat zijn vier dagen pijn als je loopt met vluchtelingen in gedachten

Al maanden bereid ik me voor op de Nijmeegse vierdaagse, de grootste wandelprestatietocht ter wereld met meer dan 45.000 deelnemers van meer dan 70 nationaliteiten. Als lid van het World Team, opgericht door podiumkunstenaar Mo Hersi, vertegenwoordig ik Sierra Leone met het idee om nog meer inclusie en diversiteit te brengen in het vierdaagse event. We doen het voor de lol, maar zeker ook met een doel. Met het thema #iwalkforlove zamelen we geld in voor Vluchtelingenwerk Nederland.

Deze donderdag is het de derde loopdag en dat het zwaar is, is een understatement! Maar dit wist ik van tevoren: ‘De steen die je zal verblinden, zie je al van verre aankomen’. Dit Afrikaanse gezegde leert ons je goed voor te bereiden op onprettige tijden. Denk aan natuurrampen als overstromingen en droogte, en denk aan oorlogen.

Juist in vredestijd kunnen landen zich voorbereiden op een oorlog. En dit gebeurt ook door het trainen van hun legers en het aanleggen van flinke voorraden munitie en bewapening. Als je weet dat deze rampen bij de toekomst kunnen horen, neem je maatregelen. Zo heb ik de afgelopen maanden dagelijks tien kilometer gelopen om me voor te bereiden op deze vierdaagse.

Een ander voorbeeld: mijn zwemlessen. Op aandrang van het Coa ben ik in mijn prille jaren in Nederland begonnen met zwemmen. Ik zwom als een hondje, zoals we dat allemaal doen in Sierra Leone. Ik kon mijn hoofd wel boven water houden, maar het is erg vermoeiend.

Overleven met zwemmen

Een Coa-medewerker vertelde me dat delen van Nederland zes meter onder de zeespiegel liggen en liet me weten dat als de dijken breken ook de Martini-toren in Groningen voor een deel onder water zal komen te staan. Zo maakte ze voor mij de steen zichtbaar en het gevaar tastbaar. “We hebben niet alleen de skills om baas te zijn over water en dijken te beschermen, maar ook om onkruid weg te plukken voordat ze een doorn in het oog worden”, zei ze. Deze skills blijken tot de dag van vandaag dé manier om de Nederlandse natuur en mens te temmen.

Na twaalf zwemlessen en een diploma A op zak voel ik me nog steeds niet comfortabel in het water, maar als de dijken breken kan ik overleven. De andere activiteiten binnen het azc – het leren van Nederlands en de verkeersregels – zijn tot op de dag van vandaag ook heel waardevol gebleken.

Loopoefeningen

Kinderen leren vroeg kruipen, lopen en rennen omdat het bij de rest van onze levens hoort. Als kind in Sierra Leone liep ik dagelijks vele kilometers van huis naar school en bezocht ik te voet familieleden en vrienden in nabijgelegen dorpen. Toen de oorlog uitbrak en we halsoverkop onze huizen moesten ontvluchten, kwamen deze loopoefeningen goed van pas.

Door bospaden te bewandelen en de grote wegen te vermijden, kon onze familie in veiligheid komen. Maar helaas lukte dat niet iedereen. Mijn lievelingsoom, in wiens nagedachtenis ik deze vierdaagse loop, bezweek tijdens de vlucht van vermoeidheid, hij kon niet meer verder lopen.

Gelukkig loop ik nu niet met dezelfde angst als toen ik mijn land ontvluchtte. En na morgen kan ik terug naar mijn comfortabele ongebombardeerde huis waar al mijn spullen nog intact zijn. Maar de gedachte dat grootschalige oorlogen in Oekraïne, Syrië, Soedan, Jemen en vele andere landen ervoor zorgen dat miljoenen mensen van huis en haard verdreven worden, doet pijn. En daarom vraagt het World Team hier vier dagen lang aandacht voor, om de gevolgen van ontheemding te verlichten. En wat zijn dan vier dagen pijn!