Ik beweer niet dat het per definitie zinloos is, maar een beetje wezenloos zal het altijd zijn, zo’n gesprek in de journalistieke grot van Plato. Schimmen te over, maar de echte werkelijkheid blijft ongrijpbaar. Ik bedoel: wat zei Mark Rutte nou helemaal, gisteren in ‘Buitenhof’?

Ik zat met een notitieblokje in de aanslag, want ik wilde het over de VVD gaan hebben en het Klimaatakkoord en wellicht zelfs over het in elkaar slaan van raddraaiers, dus ik mocht de woorden van de minister-president niet missen. Maar nadat ik aanvankelijk nog wel wat noteerde – de term ‘superleuk’ verscheen op papier – liet ik de pen al snel rusten. De thema’s waren belangwekkend genoeg, maar Rutte’s masseeroefeningen vertelden alleen iets over zijn managmentvaardigheden, niets over de zaken zelf. Laat staan over politieke keuzes.

Wat heeft het liberalisme te zeggen over de crisis van de vrije­markt­eco­no­mie, de internationale samenwerking en het klimaat?

Vindt minister van staat Tjeenk Willink dat de overheid zich te ver heeft teruggetrokken en te veel overlaat aan de burger? Dan wil de premier dat zijn ‘goede vriend Herman’ best een beetje nageven, natuurlijk kan de overheid altijd meer doen, maar het is een misverstand om te denken dat daarmee alles is opgelost, we moeten het met z’n allen doen, dit waanzinnig mooie land instandhouden, enzovoort en zo verder. En ik begrijp dat Rutte niet kan zeggen: wij laten burgers in de kou staan omdat onze neoliberale ideologie voorschrijft dat iedereen zijn eigen warmte moet organiseren. Maar zo is het te vaak wel.

Ik begrijp dat Rutte niet kan zeggen: ik maak me zorgen over de VVD

Ik begrijp dat Rutte niet kan zeggen: we zetten Klaas Dijkhoff in om de aanvallen van De Telegraaf en Thierry Baudet af te slaan, daarom verdedigt hij namens de VVD opeens de gewone man tegen ‘klimaatdrammers’. Terwijl hij persoonlijk meebesliste over het Klimaatakkoord, en nog niet zo lang geleden heel ‘trots’ was op de Klimaatwet. Dijkhoffs nieuwe flinkheid is verkiezingsretoriek, zei oud-werkgeversvoorzitter Wientjes. En zo is het wel.