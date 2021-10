Wat zegt de ‘tropische investering’ van Hoekstra over diens ministerschap?

Lezers vinden dat er te veel aandacht uitgaat naar een oudere belegging van de minister van financiën. En is de redactie zich bewust van de kwetsbare kabinetsformatie?

De kwestie

“Net voordat CDA-leider Wopke Hoekstra als minister van financiën stelling nam tegen belastingparadijzen had hij zelf nog een belang in een tropische brievenbusfirma.” Na dat bericht op de voorpagina van 4 oktober volgt in de bijlage een verhaal van vier pagina’s, waarin wordt uitgelegd dat Hoekstra in 2009 via een studievriend 26.500 euro investeerde in een safaribedrijf in Afrika. Dat ging via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Een week voordat Hoekstra minister werd in 2017, vroeg hij zijn investering terug, waarbij hij de waardestijging van bijna 5000 euro aan een goed doel schonk. Hoekstra zegt dat hij alles volgens de regels deed en niet wist waar het bedrijf van zijn vriend was gevestigd. Een integriteitsexpert noemt het handelen van Hoekstra ‘beneden alle internationale standaarden’. Dat slaat vooral op het feit dat Hoekstra deze belegging niet meldde toen hij senator werd in 2011. Een andere expert betwijfelt of dit erg was.

Dit verhaal is afkomstig uit de Pandora Papers, gelekte documenten waarover journalisten in meerdere landen de dag daarvoor publiceren. Veel bekende personen blijken dit soort constructies te gebruiken. Zo kocht de Tsjechische premier twee villa’s voor 14 miljoen euro. Het achtergrondartikel schetst hoe sinds 2013 de onwen­selijkheid van brievenbusfirma’s duidelijker werd. Het wordt aangekondigd met ‘Hoekstra gaf zijn geld een tropische bestemming’.

‘Kamer is nog niet klaar met Hoekstra’ kopt de voorpagina de volgende dag. De oppositie vraagt zich af of de minister de beste man is om belastingparadijzen aan te pakken. Hoekstra verklaart dat hij zich beter had moeten verdiepen in de vestigingsplaats.

De standpunten

Lezers reageren verdeeld: niet alleen over de kwestie zelf maar ook over de aandacht van Trouw. Die is ‘disproportioneel’, stellen de critici, stemmingmakend (‘gaf zijn geld een tropische bestemming’) zet politici verder in een fout daglicht, beschadigt het CDA en komt op een kritiek moment in de kabinetsformatie.

“We wisten in februari al dat alle media begin oktober met het nieuws zouden komen”, zegt de betrokken economieredacteur. Hij spitte met collega’s vele documenten door, waarbij men stuitte op Hoekstra. “Dat hadden we niet verwacht, je gaat ervan uit dat iemand iets te verbergen heeft met geld op die plek. We zagen wel dat het bedrag relatief klein is, ook al zullen de meeste Nederlanders het niet zomaar hebben. Later bleek dat Hoekstra de constructie niet zelf had opgezet, was gestopt toen hij minister werd en de winst niet zelf hield. Was het dan nog relevant voor de lezer? Wij vonden van wel, die kan nu oordelen of Hoekstra de beste man is voor de aanpak van deze constructies. We zeiden vanaf het begin: wij brengen het nieuws over Hoekstra, we veroordelen hem niet.” Hadden deskundigen niet die vraag voorgelegd kunnen krijgen? “Dat hebben we deels gedaan, met de experts in het verhaal. Maar het is lastig om bijvoorbeeld een hoogleraar de zaak specifiek te laten beoordelen.”

Het eerste lange verhaal in de krant over dit nieuws vermeldt een aantal andere bekende Nederlanders die net als Hoekstra via de Britse Maagdeneilanden investeerden in het Afrikaanse safaribedrijf. Onder hen ook bankier Tom de Swaan. In zijn eerste ministersjaar benoemde Hoekstra hem tot president-commissaris van staatsbank ABN Amro. Ik wist niet dat De Swaan ook in het investeringsgroepje zat, zegt Hoekstra nu. “Op het moment dat De Swaan werd benoemd, was het beter geweest om dit verband wel te weten”, zegt de economieredacteur. Niet om de benoeming per se te bestrijden. Maar het illustreert nog maar eens hoe weinig transparant de geldstroom via brievenbusfirma’s kan lopen. De Swaan heeft overigens na de publicaties ook afstand gedaan van zijn belang via deze brievenbusconstructie.

De journalisten benaderden Hoekstra ruim twee weken voor publicatie en kregen schriftelijk antwoord op de vragen die ze konden insturen. Een gesprek met Hoekstra zat er niet in.

Oordeel

Vijf pagina’s over Hoekstra op de eerste dag, dat is veel gezien het feit dat hij niet de enige bekende investeerder was. Het was beter geweest in het eerste bericht ook anderen te noemen, en zo het bredere probleem van niet-transparante geldstromen te benoemen. Maar Hoekstra is minister van ­financiën (dat doet ertoe, zijn partij niet) en het is logisch dat zijn zaak wordt uitgediept, met een inkijk in een wereld die veel lezers onbekend is.

In het achtergrondverhaal is ruimte voor nuance, wordt ook uitgelegd hoe hier nog mild tegenaan werd gekeken toen de constructie begon. Aanprijzende koppen als ‘Hoekstra gaf zijn geld een tropische bestemming’ suggereren wel onterecht dat de huidige minister zijn hele vermogen inzette.

Er is iets te zeggen voor de keuze van de redactie om lezers zelf de vraag te laten beantwoorden of Hoekstra de beste man is om brievenbusfirma’s aan te pakken. Maar het wringt dat de vraag wordt opgeworpen, maar niet beantwoord. Als experts het antwoord al niet weten, hoe moet de lezer het dan geven? Goed dat Hoekstra niet is veroordeeld, iets meer beoordeling zou de lezer helpen.