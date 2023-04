Wat wil Sigrid Kaag voor D66? Deze week komen alle lijntjes samen

Toen premier Mark Rutte onlangs in het nauw kwam op een persconferentie, leverde dat een onverwacht inkijkje op in de verhoudingen binnen het kabinet. En in de positie van vicepremier Sigrid Kaag. Na lastige vragen van journalisten zocht Rutte naar een noodgreep. Hij draaide zich om naar de coulissen, waar drie vicepremiers klaarstonden.

“Sigrid!”, riep hij. Zij moest het van hem overnemen. “Sigrid!’, klonk het nog eens toen ze niet snel genoeg tevoorschijn kwam. Het werd half grappend gebracht, maar uit alles bleek hoe centraal de rol is van vicepremier Kaag. Aan haar klampt Rutte zich vast om de coalitie overeind te houden. Omgekeerd is het minder duidelijk. Wat wil Kaag?

Rust, reinheid en regelmaat

Het is niet zo eenvoudig om een beeld te krijgen van de opstelling van de D66-vicepremier in de interne overlevingsstrijd van het kabinet. Hoe hard speelt Kaag het binnenskamers? Gaat ze toegeven aan het CDA? Hoe voorkomt ze dat D66 in de hoek belandt waar de klappen vallen? Er is weinig over bekend. De coalitie houdt de kaken stevig op elkaar.

Reuring zou D66 waarschijnlijk goed kunnen gebruiken, want de partij is verzwakt uit de provinciale verkiezingen gekomen en gaat mogelijk nergens meebesturen. De peilingen staan het laagst in jaren. Maar terwijl de camera’s om Rutte en CDA-leider Hoekstra cirkelen, verkiest Kaag de luwte.

Onderhandelen moet binnenskamers gebeuren. Kaag hecht zwaar aan ‘zorgvuldige procedures’ bij het nemen van besluiten. ‘Rust, reinheid en regelmaat’ is een favoriet spreekwoord. Ze lijkt minder bezig met het verkopen van het D66-profiel. De kabinetsplannen zélf moeten het werk doen.

Botsende waarden

Die onverstoorbaarheid betekent dat ze relatief onzichtbaar blijft en dat de achterban van D66 veel geduld moet oefenen. De kiezers moeten vertrouwen op haar strategie van strijd ‘via de inhoud’. In de botsing met CDA probeerde Rutte nog het beeld op te poetsen met verhalen over versnellen van stikstofbeleid, maar Kaag zei droogjes dat ze kalm afwacht óf en wanneer het CDA met een voorstel komt.

Precies deze week zal duidelijk worden of Kaag een succesvolle onderhandelaar is voor haar partij. Over stikstof zit weliswaar in het kabinet alles nog muurvast, maar op twee andere grote onderwerpen moet de zaak in beweging komen: klimaat en de overheidsuitgaven. Toevallig onderwerpen waarin zij een centrale rol had. Alle lijntjes komen samen.

‘We doen het goed of we doen het niet’

Wat wordt woensdag haar boodschap als ze als minister van financiën de besluiten bekend wil maken over de overheidsuitgaven? Een gevoelig onderwerp, waarbij Kaag schijnbaar botsende waarden bij elkaar moet zien te brengen. Zij is enerzijds een klassiek-strenge minister van financiën die de begrotingsdiscipline weer in ere wil herstellen. Maar ze wil ook de kwetsbaren in de samenleving ontzien. Is het gelukt?

Dan komen er ook nog de nieuwe klimaatplannen van het kabinet, is het plan. De zware onderhandelingen daarover vonden plaats op Kaags ministerie. Zij was de gastvrouw en spin in het web. Als vicepremier moet ze voor D66 zien te bereiken dat het klimaatbeleid doortastender wordt, meer volgens het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Elk compromis is al snel een tegenvaller. “We doen het goed of we doen het niet”, zei ze eerder. Het gaat er nu echt om spannen voor Kaag.