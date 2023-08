Wat wil de katholiek? Dat weet de paus straks nog niet echt

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de rooms-katholieke kerk de deuren wagenwijd geopend voor een dialoog met het ‘volk van God’ over de toekomst van de kerk. Dat gebeurde op initiatief van paus Franciscus en heeft twee jaar in beslag genomen. In oktober worden de resultaten van deze grootste volksraadpleging ooit besproken in Rome. Helaas is de manier waarop deze inzichten worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd niet afdoende, zo is mijn ervaring als medewerker van de raadpleging in het bisdom Den Bosch.

Cruciaal voor een succesvolle raadpleging, is een goede representatie van het ‘volk van God’. Wereldwijd is niet aan deze voorwaarde voldaan. Tijdens de luisterfase zijn bepaalde groepen te weinig aan het woord gekomen. In Nederland zijn jongeren sporadisch gehoord, conservatieven weigerden regelmatig om mee te doen, en katholieken die niet regelmatig de kerk bezoeken waren sterk ondervertegenwoordigd.

Input uit praatgroepen

Deze disbalans kan zijn voortgekomen uit de aanbeveling van het Vaticaan om het ‘spirituele gesprek’ als favoriete luistermethode te kiezen, waarbij mensen in groepen samen komen om over geloofszaken te spreken. De input kwam zo grotendeels uit praatgroepen in parochies.

De disbalans is deels te verhelpen door spirituele gesprekken voor specifieke doelgroepen op te zetten, of door een conferentie-achtige bijeenkomst te organiseren en een mix van mensen uit te nodigen om hun mening te geven. Maar zelfs dan is het belangrijk geen waardevolle inzichten buiten te sluiten als het deelnemersquotum is bereikt.

Er zijn meer risico’s. Dominante deelnemers kunnen tijdens groepsbijeenkomsten lang doorgaan over een onderwerp, waardoor introverte mensen niet gehoord worden en het onderwerp misschien belangrijker lijkt dan het was. Verder blijken spirituele gesprekken vaak anders te verlopen als er een bisschop of priester aanwezig is. Sommigen voelen zich dan minder vrij om hun eerlijke mening te geven. Tot slot is er in grote bijeenkomsten niet altijd genoeg tijd voor deelnemers om hun standpunten te uiten, of voor doordachte discussies over een onderwerp.

Ik stel voor om de procedures voor de gespreksbijeenkomsten te verfijnen en alternatieve methoden te gebruiken, zoals persoonlijke interviews, enquêtes en digitale initiatieven. Het interviewen van deelnemers ná een gespreksbijeenkomst geeft introverte deelnemers meer ruimte. Het biedt ook meer anonimiteit voor gevoelige onderwerpen en werpt licht op hoe achtergrondkenmerken van deelnemers meningen beïnvloeden. Grootschalige bisdom-enquêtes kunnen het bereik van de raadpleging uitbreiden.

Het Vaticaan heeft een eerste poging gedaan om gebruik te maken de sociale media (de ‘digitale synode’), maar het is belangrijk beter te begrijpen wie wat zegt online, en hoe verschillende soorten gegevens (tekst, video’s) precies moeten worden geanalyseerd.

Tijdens de raadpleging kregen katholieken meer dan vijftig complexe open vragen voorgelegd. Leg hen in het vervolg liever een beperkt aantal, eenvoudig geformuleerde vragen voor, zodat niet alleen degenen die theologie hebben gestudeerd zinvol kunnen bijdragen.

Subjectief

Wat de analyse van gegevens betreft: het samenvatten van een breed scala aan open feedback is een immense uitdaging. Hoewel ‘experts’ kunnen proberen alle antwoorden te lezen en integreren, bevordert dit niet de objectiviteit. Bovendien is het wereldwijd bijna onmogelijk het overzicht te bewaren. Daar kunnen wetenschappelijke methoden zoals contentcodering of algoritmen voor natuurlijke taalverwerking van pas komen.

De presentatie van de bevindingen roept ook vragen op. Elk gepubliceerd bisdomrapport zag er anders uit en ook de kwaliteit varieerde. Vaak miste informatie over de achtergrond van de deelnemers, over de vragen die werden gesteld en de manier waarop de data werden geanalyseerd. Gedetailleerdere rapporten zouden de diversiteit aan stemmen getrouwer weergeven, bijvoorbeeld door resultaten voor verschillende groepen apart te presenteren.

Deze suggesties zijn niet bedoeld om de inspanningen van de kerk een meer ‘synodale’ weg te bewandelen te bekritiseren. Raadplegingen zijn juist een grote stap vooruit. Maar door de methoden te verfijnen kan elke stem in de kerk beter worden gehoord en begrepen.

