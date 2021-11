Wat te doen met partijen die erop uit zijn de democratische rechtsorde opzij te schuiven?

Wat doe je met partijen die erop uit zijn de democratische rechtsorde opzij te schuiven? Politiek Den Haag heeft het antwoord paraat: in het uiterste geval moet je zulke partijen verbieden.

Maar zeven jaar nadat de Tweede Kamer hierop aandrong bij de regering is het wachten nog altijd op een concreet handvat. De intentie is er wel. Minister van binnenlandse zaken Ollongren kondigde vorig jaar een wet op de politieke partijen aan, met daarin opgenomen de gronden waarop je een antidemocratische partij kunt verbieden. Deze wet had op 1 januari 2022 moeten ingaan, maar de kabinetscrisis gooide roet in het eten.

De urgentie staat in Den Haag dus al zeven jaar buiten kijf, maar de molens draaien traag en de materie is lastig. Misschien is er op een dieper niveau zelfs een zekere weerstand iets te doen dat ingaat tegen het wezen van onze democratie, de openheid en welbewuste kwetsbaarheid. Maar toch. In een afgewogen rede kwam de SDAP-politicus en rechtsdenker George van den Bergh in 1936 tot deze conclusie: ‘De democratie mag de machtsmiddelen der dictatuur aanwenden voor één enkel doel, namelijk de verdediging tégen de dictatuur’. Niet dat Van den Bergh vond dat je het middel van een verbod lichtvaardig moest inzetten. Pas in uiterste noodzaak. Zijn punt was dat je niet weerloos mocht zijn, als op zeker moment onze cultuur en rechtsstaat zouden worden aangetast. ‘Dan zullen wij ons niet alleen met de wapenen van de geest, maar ook met de wettige machtsmiddelen van de staat tegen de belagers van onze beste goederen verdedigen’.

Nu moet je denken aan PVV en FvD

De staatscommissie-Remkes bracht in 2018 een advies uit dat met deze visie in lijn lag. Als een partij ‘in woord en daad’ een bedreiging zou vormen van de democratische rechtsorde, zou je deze als ultimum remedium moeten kunnen verbieden. Van den Bergh had destijds de NSB op het oog, die een autocratie naar het model van de Duitze nazi’s voorstond. Toen de Kamer in 2014 aan de bel trok, dacht zij aan een (niet-bestaande) shariapartij, nu moet je denken aan partijen als PVV en Forum voor Democratie.

Vertegenwoordigers van deze partijen zinspelen openlijk op een andere politieke orde, waarin vertegenwoordigers van de huidige orde voor tribunalen worden gesleept. ‘Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen’, beet het Kamerlid Van Houwelingen (FvD) deze week in de vergaderzaal zijn collega Sjoerdsma (D66) toe vanwege diens steun aan het coronabeleid. Dat alleen is nog geen reden aan de noodrem van een partijverbod te trekken, wel reden om waakzaam te blijven, zeker in een maatschappelijk klimaat waarin mensen onder invloed van complotverhalen radicaliseren en geweldsdreiging in de lucht hangt.

Van den Bergh had niet geaarzeld PVV en FvD democratievijandig te noemen, omdat zij de geestelijke vrijheid van moslims en andere ‘subgroepen’ (Baudet) willen beperken. Daarmee raken zij aan wat hij beschouwde als het diepste wezen van de democratie: de eerbied voor de waardigheid van ieder mens. Dat wezen komt tot uitdrukking in de essentiële kenmerken van onze democratische orde: de burgerlijke en politieke vrijheden van elk individu en de gelijkheid voor de wet van alle burgers.

Gelijkheid in ongelijkheid

De schrijver Menno ter Braak, een tijdgenoot van Van den Bergh, wantrouwde aanvankelijk dat gelijkheidsideaal van de democratie. Totdat hij doorkreeg dat je de paradox moest verstaan: de democratie staat voor gelijkheid in ongelijkheid. Niet voor de ‘volkseenheid’ die autocraten propageren. Ter Braak laakte de dwepers met zo’n orde. Zij profiteren van ‘de uitingsvrijheid van de democratie die zij beschimpen’ en verkondigen ‘een vernieuwing van de wereld, terwijl zij zwelgen in de banaalste romantiek van het verleden’.

In de kracht van de democratie, de pluraliteit van meningen die een culturele dynamiek aandrijft, schuilt dus tegelijk haar zwakte. Dan is het niet meer dan logisch dat zij één besluit wil voorkomen, het besluit om de democratie op te heffen. Dat besluit is immers niet, zoals alle andere besluiten, herroepelijk; niet vatbaar voor de zelfcorrectie die aan de democratie eigen is. Daar openbaart zich de rechtvaardiging bij ‘naderend gevaar’, zoals de staatscommissie zegt, een partij die op haar ondergang uit is te verbieden.

De staatscommissie heeft geadviseerd de rechtsgang in zo’n geval buiten politiek vaarwater te houden. Het initiatief wil zij aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad laten, het vonnis bij een (nog op te richten) Constitutioneel Hof. Dat is verstandig, omdat zo’n hof als geen andere instantie zal onderkennen dat de Grondwet van onze democratische rechtsstaat geen zelfmoordpact is.