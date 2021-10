Wat te doen als de foto bij een artikel maar de helft van de lading dekt?

De kwestie

‘Wat doen wij onze sporttalenten aan?’ is de vraag tussen twee foto’s in de Verdieping van 21 oktober. Topsporters zoeken zo sterk hun grenzen op dat grensoverschrijding door coaches op de loer ligt, is de boodschap: van schelden tot seksueel misbruik.

Behalve turnsters worden triatleten genoemd, die eerder in Trouw klaagden over hun behandeling. De onderste foto toont de gehavende handen van een turnster, zonder haar gezicht. Bovenaan is het gezicht van een uitgeputte atlete te zien, liggend op de baan. Haar naam is maar gedeeltelijk te zien, maar wie de Olympische Spelen volgde weet dat dit Rachel Klamer is, die vierde werd op de triatlon.

De standpunten

Die avond beklaagt Rachel Klamer zich op Twitter dat haar foto onterecht in verband is gebracht met misstanden. En dat de redactie onbereikbaar is voor haar klacht. Ze vond dat in de artikelen over triatlon een verkeerd beeld werd geschetst, legt ze achteraf uit. “Ik werd door meerdere mensen op de foto aangesproken. Maar net als veel anderen heb ik geen misstanden ervaren. Ik ga diep, maar de enige die me dit aandoet ben ikzelf.”

Ze probeerde in de avond de redactie te bereiken, onder meer via de chatfunctie op de Trouwsite. Toen dat niet lukte, uitte ze haar verontwaardiging op Twitter.

De sportredacteur die het stuk schreef, gaf van tevoren de bijlagechef door dat er beter geen sporters herkenbaar in beeld konden komen. “Als je schrijft over de zwarte kanten van sport, moet je niet een topsporter daarmee associëren die er niet direct mee te maken heeft. Dat leek mij een journalistieke regel.”

De bijlagechef begreep dat de fotoredacteur wilde zoeken naar beelden van zwaarbelaste lichaamsdelen van topsporters. Daarom leek het niet nodig de expliciete wens van de sportredacteur door te geven. De fotoredacteur vond na overleg met een fotograaf de foto van Klamer. “Die drukte goed uit hoe diep sporters gaan, wat nadrukkelijk werd genoemd in het stuk. Misstanden kun je niet in beeld brengen. Maar het was nooit bedoeld om deze sporter aan misstanden te linken.” Een bijschrift bij de foto had dat kunnen voorkomen, denkt de fotoredacteur. Dat is de taak van de eindredactie, maar zij had het kunnen suggereren.

“Achteraf is het een ongelukkige keuze”, zegt de bijlagechef. De vormgever van de pagina stemde in met de foto, omdat die zo sprekend weergeeft hoe ver sporters gaan. “Het wordt helaas steeds moeilijker om mensen in beeld te brengen. Maar we hadden hier beter moeten stilstaan bij wat de foto voor de atlete kon betekenen.”

Daags na de klacht op Twitter kreeg de adjuncthoofdredacteur contact met Rachel Klamer. “Ik heb haar uitgelegd dat wij haar zeker niet associëren met misstanden. Het verhaal beschrijft wel dat sporters heel ver gaan, de foto laat dat zien.” De adjunct beloofde Klamer de foto weg te halen bij de internet­versie. “Uit coulance, niet omdat ik vond dat we echt een fout maakten. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor als mensen verbanden leggen die niet in het stuk staan.” Achteraf had hij zelf een andere keuze gemaakt. “We willen mensen geen last bezorgen.”

Een rectificatie kwam niet aan bod en vond de adjunct niet aan de orde, er was immers geen fout gemaakt. Rachel Klamer vindt een correctie achteraf wel beter: “Dan ziet iedereen dat de redactie dit serieus neemt.”

Het oordeel

De vuistregel is dat foto’s die in het openbaar zijn genomen, (her)gebruikt kunnen worden, tenzij het belang van de afgebeelde wordt geschaad. Het is het goed recht van de redactie om Klamer te portretteren als voorbeeld van een sporter die diep gaat.

Dit artikel gaat echter ook over de misstanden die hieruit kunnen voorkomen. Daarmee heeft Klamer niets te maken. De redactie had zich van tevoren moeten afvragen of een deel van de lezers onbedoeld deze indruk zou krijgen. Zeker omdat Klamer als enige herkenbaar is afgebeeld. Op zijn minst was een bijschrift nodig geweest.

De eerste klacht van Klamer kwam pas laat bij de goede mensen, in het 24-uursbedrijf dat krant en site zijn. De redactie heeft zich ingespannen om de foto van internet te halen. Een ruimer mea culpa, inclusief uitleg voor lezers dat mogelijk onbedoeld de verkeerde indruk is gewekt, is wel op zijn plaats. En zou de foto niet goed passen bij een nieuw artikel waarin Klamer vertelt over hoe zij de grenzen opzoekt?