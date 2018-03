Wat opvalt aan de doden is dat je nooit meer iets van ze hoort

Hij vindt dat mensen niet kunnen verlangen naar de dood, omdat dood-zijn geen belevenis is. De toestand van er-niet-zijn is onbereikbaar. Omdat je er immers niet meer bent als je daarin terecht bent gekomen.

Lees verder na de advertentie

Vergelijk het maar met 's avonds inslapen. Er is dan geen moment waarop je met grote opluchting kunt constateren dat je eindelijk lekker slaapt. Want dan ben je nog steeds wakker. Helaas gaat het bij het Definitieve Inslapen precies zo. Er is geen ogenblik waarin je je nog eens goed kunt uitstrekken in de kist om met kolossale opluchting vast te stellen dat je eindelijk werkelijk overal vanaf bent. Het is een oud gegeven dat Epicurus al eens bondig formuleerde: 'Waar ik ben daar is de dood niet en waar de dood is daar ben ik niet'.

Jean Amery heeft wel eens geschetst hoe er toch een mogelijkheid bestaat om dit slaken van de allerlaatste postmortale zucht heel erg dicht te naderen. Hij stelde zich voor hoe de aanstaande zelfdoder zich kon verheugen over de ontsnapping aan het mensengeslacht in de 24 uur voorafgaande aan zijn daad. Gewoon door zich onvindbaar af te zonderen met de overdosis op zak. In de kist dus, als het ware. Hij heeft het zelf ook zo gedaan in 1978, maar we zullen nooit weten of daarbij sprake was van enige opluchting.

Ons leven kent geen einde zoals ons gezichtsveld geen rand kent Schopenhauer

Ook Schopenhauer bezingt de epicurische afwezigheid van de dood, maar ik kan het citaat niet vinden. Wittgenstein herhaalt het: 'De dood is geen gebeurtenis in ons leven. We beleven de dood niet. Ons leven kent geen einde zoals ons gezichtsveld geen rand kent.' Dat laatste vind ik wel een briljante illustratie. Kijk maar eens naar uw gezichtsveld (bij wijze van spreken) en u ziet dat u niet door uw ogen naar buiten kijkt alsof u door twee gaten heen kijkt. Toen ik dit voor het eerst las bij Wittgenstein viel er een last van me af. Ik was net twintig en had nog weinig meegemaakt op het gebied van doodgaan. Ik ervoer het als een echte ontdekking dat ik mijn eigen doodzijn niet zou hoeven door te maken.