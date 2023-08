Wat nu VVD? Er is niets veranderd aan Wilders’ minachting voor gelijke burgerrechten

Toen Dilan Yesilgöz zich opwierp als opvolger van Mark Rutte, viel her en der te vernemen dat het heel goed was dat juist zij – vrouw met migratie-achtergrond – de VVD wilde gaan leiden. Ze liet zien dat allochtonen, om dat rotwoord te gebruiken, zich niet hoeven te laten opsluiten in de omarming van linkse partijen, die altijd maar mensen willen redden. De vanzelfsprekendheid van deze omarming is bevoogdend en de politieke route van Yesilgöz – die via SP, GroenLinks en PvdA bij de rechterflank van de VVD terechtkwam – zou de overwinning illustreren van het vrije individu op de verstikkende dwangbuis van de afkomst.

Ik kan deze gedachtegang tot op zekere hoogte volgen. Je zou kunnen zeggen dat de emancipatie, acceptatie of integratie van nieuwkomers (en andere minderheden) niet voltooid is zolang ze niet zijn vertegenwoordigd in alle geledingen van het politieke spectrum, extreemrechts daargelaten. Maar dan moet je hen ook alleen beoordelen op hun politieke standpunten. Yesilgöz is een harde VVD’er, juich dat toe als je het met haar ideeën eens bent, betreur het als je het er niet mee eens bent, maar laat haar afkomst erbuiten, anders is het toch weer identiteitspolitiek.

Een lichtvaardig spel met democratie

Dit alles ter inleiding van wat ik eigenlijk wil zeggen: het is heel ernstig dat Yesilgöz de ban op samenwerking met de PVV heeft doorbroken, níet omdat ze van oorsprong Turks is, maar omdat ze een lichtvaardig spel speelt met democratie en rechtsstaat. Het ironische is dat de Wilders met wie ze bereid is zaken te doen, alleen al in de omgang met haar persoon laat zien dat hij alle grenzen overschrijdt. Toen Yesilgöz aantrad als minister van justitie, was dit zijn commentaar: “Een VVD’er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen.”

Na de schande van de gedoogconstructie met Wilders (2010-2012), was het Mark Rutte die de deur voor de PVV dichthield. Nu schaart hij zich achter Yesilgöz, die zegt te willen afwachten met welke voorstellen Wilders komt. Het enige argument dat Rutte noemt is dat ‘de tijd voortschrijdt’, een lege opmerking omdat de tijd niets heeft veranderd aan Wilders’ minachting voor de grondwettelijke rechten van alle burgers. Moskeeën dicht, koran verbieden, belasting op hoofddoekjes, nul immigratie uit moslimlanden.

VVD’ers voerden afgelopen weekeinde aan dat alleen telt of je met Wilders iets kunt bereiken, zijn rabiate standpunten zouden dan voor zijn eigen rekening kunnen blijven. Dat is een naïeve versmalling van de politiek – alsof de expliciete PVV-haat tegen islam en moslims niet bestaat zolang je het maar over andere dingen hebt. Indertijd voerde Wilders zelf zijn gedoogrol bij Rutte I aan als bewijs dat zijn strijd tegen de islam hem niet buitenspel had gezet; het zou bitter zijn als hij dat dankzij Yesilgöz nogmaals zou kunnen beweren.

Maar is het niet ondemocratisch om de PVV buitenspel te zetten? Welnee, geen enkele partij is verplicht met een andere samen te werken. In een brief aan de formateur verwoordde Rutte in 2017 helder waarom de PVV niet in aanmerking kwam: de partij wil grondrechten inperken en ondermijnt parlement en rechtspraak. Zo is het nog steeds, beste VVD’ers.