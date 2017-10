Wat moet het CDA opgelucht zijn dat doorgeslagen leden de partij vrijwillig verlaten

Wat ik me wel afvroeg was hoe de achterban van die vier partijen zou reageren. Gisteren zond het ‘NOS Journaal’ beelden uit over een CDA-bijeenkomst in Leiden waar leider Buma het akkoord aan ongeveer 150 leden presenteerde. Het werd een triomftocht op een stilstaand schild. Het Journaal had het over ‘een opgetogen achterban’ en de NOS-reporter rapporteerde dat ‘CDA-leden het allemaal prachtig vinden’. Buma in topvorm als de goede herder die met een geprononceerde no-non-sens maatschappijvisie zijn partij terug in het centrum van de macht had gebracht. Ook het Algemeen Dagblad evenals de Volkskrant berichtten gisteren over de euforie in Leiden. De laatste krant constateerde zelfs dat ‘het vrolijkheid troef was in Leiden’ en vroeg zich af of ‘Buma de winnaar was van de kabinetsformatie’. Bofkont, dacht ik toen.

Misschien valt de berichtgeving over Buma in mijn krant in de categorie ‘constructieve journalistiek’.

Maar toen ik mijn eigen Trouw raadpleegde raakte ik volstrekt gedesorienteerd. Bij ons geen redacteur in Leiden maar wel in Den Haag, waar Buma niet zat maar wel een vijftigtal CDA-leden, wat toch drie keer minder was dan in Leiden. Die vijftig kwamen bijeen, niet voor het akkoord maar om de Schoo-lezing van Buma van anderhalve maand geleden (!) te hekelen. De kop van het stuk: ‘CDA hoopt dat hij het niet zo bedoelde’. Het CDA? Heel het CDA? Min die 150 in Leiden dan? Of min een verpletterende meerderheid binnen de partij?

Met een draaiend hoofd probeerde ik me aan enkele richtpunten vast te klampen. Maar plots herinnerde ik me dat afgelopen maandag mijn krant bijna de gehele voorpagina inruimde voor ‘prominent’ Hirsch Ballin. Deze had kritiek op het omarmen van de ‘boze Nederlander’ door Buma, die volgens hem niet voldoende aandacht gaf aan migranten. Alweer die Schoo-lezing van begin september.

Ik weet wat ik toen dacht: Hirsch Ballin, is dit niet de man die in mei 2008 al zijn krediet en morele uitstraling verloor? Niet alleen omdat in de tijd van de Deense cartoons hij, als minister van justitie, de wet op godslastering wilde uitbreiden, maar vooral omdat hij aan de knoppen zat toen cartoonist Gregorius Nekschot door tien politieagenten uit zijn bed werd gelicht en 30 uur werd vastgehouden (Nekschot is daarna nooit vervolgd voor zijn islamkritische cartoons). Hirsch Ballin als moreel kompas!

Drie dagen later kreeg het vertrek van CDA-lid rabbijn Van de Kamp, om Buma, een prominente plek op pagina 3. Van de Kamp vond dat door de term ‘gewone Nederlander’ te bezigen Buma ‘zijn oor te luisteren legt bij uiterst rechts’. Buma als neonazi! Wat moet het CDA opgelucht zijn dat doorgeslagen leden af en toe de partij vrijwillig verlaten. Ik weet niet wat ik van de berichtgeving over Buma in mijn krant moet denken, maar misschien valt dit in de categorie ‘constructieve journalistiek’.

