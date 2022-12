Wat moet er achter Ruttes komma verschijnen?

Kerstdagen zijn ook het moment van reflectie, bezinning en persoonlijke ontboezemingen. En zo las ik in Trouw diverse interviews die meer dan de moeite waard waren. Bij de buren trokken twee vraaggesprekken mijn aandacht. Noblesse oblige kreeg het interview van premier Mark Rutte in De Telegraaf mijn prioriteit. Een vraaggesprek dat vijf dagen na de historische slavernijexcuses wordt afgedrukt maakt nieuwsgierig. Maar niets, niente, geen enkele vraag over deze mijlpaal. Nu weet ik natuurlijk ook wel dat De Telegraaf niet bepaald warmliep voor excuses voor deze misdaad tegen de menselijkheid. Maar de kans laten schieten om met de premier hierover van gedachten te wisselen, was een ongelukkige redactionele keus.

Zeker omdat Mark Rutte met zijn standvastige houding in de aanloop naar de excuses en zijn gekozen woorden, een magistrale prestatie heeft geleverd. De primus inter pares die door zijn criticasters bijna onophoudelijk als een ‘draaikont zonder ruggengraat’ wordt neergezet, bleek afgelopen week een ware staatsman te zijn die de ziel van velen wist te raken. Bij de criticasters viel men stil of werd de premier nog hooguit de ‘rommelige’ aanloop naar 19 december verweten. Maar wie was ‘rommelig’ en ontregelend bezig? Dat zijn de organisaties die Mark Rutte van alles probeerden op te dringen: van de datum van de excuses tot de inhoud en de vorm, en zelfs de koning boven de premier als aanbieder van deze excuses.

Rutte week niet van zijn voornemens af – wel een ruggengraat – en sprak zijn krachtige, zeer persoonlijk en ontroerende tekst treffend uit. Op een belangrijk detail heb ik wel mijn twijfels. Rutte zei dat achter de excuses voor slavernij geen punt komt maar een komma. Maar wat moet dan achter die komma verschijnen? Alweer een tsunami aan analyses, reportages, beschouwingen en weet ik nog wat, die zich tot in de lengte van maanden of jaren zullen uitstrekken? Is het niet tijd voor nazaten en voor anderen om naar de toekomst te kijken in plaats van in een ver verleden te blijven steken? Om af te rekenen met dat pijnlijke slachtofferschap en, resoluut vooruitkijkend, zich een nieuw DNA aan te meten? Pas na dit herdenkingsjaar, dat in de zomer zal culmineren, zullen we het antwoord krijgen.

Over het tweede interview kan ik korter zijn. Het betreft dat van GroenLinks Kamerlid Kauthar Bouchallikht in het Volkskrant Magazine. Daarin beweerde ze collega’s uit Frankrijk te hebben ontmoet ‘die van de wet geen hoofddoek mogen dragen’. Ze vervolgde: “Dat is zo oneerlijk want dit betekent dat ze geen hoger onderwijs mogen volgen.” Waar haalt Bouchallikht die onzin vandaan? Uit Afghanistan misschien. De Franse wet van 15 maart 2004 die na vele incidenten de hoofddoek op scholen taboe verklaarde, heeft alleen betrekking op het primair en voortgezet onderwijs. Op hogescholen en universiteiten is iedereen vrij om te dragen wat men wil, van hoofddoek tot keppeltje.

Men maakt een duidelijk onderscheid tussen schoolgaande kinderen die van politieke en religieuze invloeden gevrijwaard moeten blijven en volwassen studenten die vrij zijn hun kleding aan hun geloof aan te passen. Van een volksvertegenwoordiger en de interviewer verwacht je meer kennis van zaken en niet het verspreiden of het faciliteren van grof nepnieuws.

