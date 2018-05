Wat minder 'ik' en wat meer 'allen', voordat het straks te laat is

Weten hoe het zo'n beetje afloopt. Elke tijd is voor degene die erin leeft turbulent. Achteraf kun je pas vaststellen of het wel meeviel.

Nu lijken de tectonische platen van de geopolitiek en technologie enorm te schuiven. En er gaapt een kloof tussen de egocentrische muizenissen van de westerse mens en de internationale verhoudingen die het decor bepalen waartegen we ons leven acteren.

Het 'ik' staat breeduit ontzettend goed te zijn en gelijk te hebben

De digitale revolutie beïnvloedt sinds vijfentwintig jaar onze acties en opinies. Het leven speelt zich voor een groot deel niet meer af op straat, maar op het internet en via de sociale media; 29 procent van de jongeren is verslaafd en jaagt op 'likes'. Sommigen verkeren tien uur per dag in de schijnwereld van Facebook en Instagram. Daar kiezen ze een avatar, de beste versie van henzelf. Iemand die gelukkig is en succesvol, die zelfs als het tegenzit er toch dapper bovenop komt. Of iemand die met een feilloos inzicht in de verderfelijke geest van alle anderen zijn eigen bitterheid beschouwt als hoogste waarheid.

Het beeld dat mensen via hun avatar van zichzelf schetsen voor de wereld klopt niet met hun werkelijkheid. Ze doen wel of ze succesvol en ongelooflijk slim zijn, maar ze zijn het niet. Ze voelen zich miskend en ongelukkig. Ze hebben volgens regels waarin ze zelf geloven recht op roem en doen dus een beroep op hulp. Die hulp mag hen niet verzoenen met de eigen onvolkomenheden, maar moet hen de trap op helpen naar succes. Ook dat is een recht. Iedereen wil het ideale plaatje zijn, geliefd en benijd. Het is een conformistische cultuur van happiness en kattenfilmpjes.

Wat ik in die wolk van deerniswekkende egocentrie meer en meer mis is de authentieke betrokkenheid bij de ware werkelijkheid. De behoefte aan inzicht en aan analyse van dat wat er onder onze ogen gebeurt.