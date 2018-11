Wat meer Europese solidariteit met Italië graag!

Al een paar weken verbaas ik me over de vijandige manier waarop Nederlandse politici en EU-functionarissen de nieuwe Italiaanse begroting bekritiseren. Ook de meeste media citeren vooral critici van deze begroting en richten hun berichtgeving op de onverantwoordelijkheid van de twee partijen die samen de Italiaanse regering vormen.

Kern van de kritiek is gericht op twee maatregelen: de invoering van een beperkte vorm van basisinkomen en het terugdraaien van de snelle verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Daaraan gekoppeld is de zorg over het feit dat de overheidsschuld in Italië onverantwoord zou toenemen.

Ik ben geen fan van de populistische Vijfsterrenbeweging, maar een aantal goede punten heeft die zeker. Een minimaal soort van basisinkomen gun ik iedereen. Sterker nog, ik vind het een steengoeie maatregel.

Het idee van een burgerinkomen is minder radicaal dan het lijkt. Het is in feite een werkloosheidsuitkering die twee jaar duurt. In Nederland was de uitkering teruggebracht naar 24 maanden, maar wordt nu weer uitgebreid naar 36 maanden. De Italiaanse maatregel is niet meer dan een inhaalmanoeuvre naar een fatsoensniveau dat zou moeten gelden voor alle Europeanen.

De les lezen

Van de Lega Nord ben ik een uitgesproken tegenstander. Hun nationalisme en de antimigratie-opstelling deel ik niet. Maar een mindere stijging van de pensioenleeftijd, daar is toch ook de tamelijk brave FNV voor. Helemaal teruggaan naar 62 jaar lijkt me vergaand, maar een pas op de plaats en eventueel een stapje terug moet bespreekbaar zijn.

Is deze houding nu weer ingegeven door de wens om onze eigen banken te ondersteunen, zoals dat ook bij Griekenland het geval was? De ‘hulp’ die dat land kreeg ging rechtstreeks naar de Deutsche Bank en consorten. De conclusie over Griekenland van Jeroen Dijsselbloem was achteraf dat er misschien toch wel een beetje te fors was bezuinigd. Gaan we nu weer in de fout door Italië de les te lezen?

Het is een voorspelbare reactie dat de financiële markten zich opnieuw en onmiddellijk roeren. Kredietbureau Moody’s verlaagde als bediener van de financiële markten meteen de rating. Onze goedlachse oud-minister Gerrit Zalm is lid van de board of directors van dit instituut. Ook nu weer zijn buitenlandse banken de grote belanghebbenden. Ongeveer een derde van de staatsschuld is in buitenlandse handen. De Nederlandse ING hoort daar ook bij.