Wat maakt een mens patiënt?

Twee dagen eerder was ik met mijn jongste zoon naar een voorstelling van cabaretier Tim Fransen geweest, en Fransen had het publiek gevraagd zich ook eens kwetsbaar op te stellen, nadat hij de nodige ontboezemingen had gedaan over zijn eigen hoogte- en dieptepunten. “Een op de vier vrouwen lijdt aan urineverlies”, zei hij. “Hoe is dat hier in de zaal?” Ongemakkelijk gelach.

“Niemand?” Op de eerste rij stak een vrouw haar vinger op, na enige aarzeling gevolgd door een tweede, een paar rijen verderop. Terwijl Fransen doorging (‘Meer dan een miljoen Nederlanders hebben een angststoornis…’) vroeg ik me af of de vrouwen die zich hadden gemeld moedig waren geweest of hopeloos naïef. Had ik urineverlies gehad of een angststoornis – liever niet tegelijkertijd – dan had ik echt mijn vinger niet opgestoken; een mens heeft het recht zijn sores voor zichzelf te houden. Behalve dan in bepaalde gebouwen, onder bepaalde omstandigheden.

Het was niet voor het eerst dat het me overkwam, maar toch werd ik weer verrast door de overgang van mezelf zijn naar patiënt zijn. Ik stelde dat moment zolang mogelijk uit, bleef aangekleed naast het bed zitten tot de opdracht kwam me gereed te maken, en stapte van het ene universum (werk, actualiteit, gele hesjes, columnistentwisten) over naar het andere: infuus, blauw ziekenhuishesje, een Engelse Suite van Bach om bij in te slapen in de operatiekamer.