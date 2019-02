Wat lost afschaffing van de provincies precies op?

Er zijn onderwerpen en debatten die met het wisselen van de wacht (verkiezingen) terugkeren en nergens toe ­leiden. Het afschaffen van de Eerste ­Kamer en het afschaffen van de provincies zijn daar voorbeelden van.

Lees verder na de advertentie

Hoogleraar De Vries pleit voor het afschaffen van de provincie als bestuurslaag. O ja, en roept in feite burgers op vooral niet van hun democratisch recht gebruik te gaan maken.

Zijn pleidooi? Laat de straks nog tweehonderd gemeenten het samen uitzoeken als het gaat, bijvoorbeeld in Zuid-Holland, om het behoud van het Groene Hart en het onderhoud/beheer van de kuststrook. Die tweehonderd gemeenten zouden samen efficiënter zijn dan de twaalf provincies, bovendien zijn die gemeenten dan ook verlost van het toezicht op provinciaal niveau.

Natuurlijk staan de gemeenten dichter bij hun burgers, maar als de schaalgrootte zo toeneemt als De Vries voorspelt, is dat geen argument meer

Maar dan concreet: heeft De Vries ook een voorstelling van zaken waar het gaat om het onderhoud van provinciale wegen tussen twee gemeenten in? Of waterwegen? Laten we zeggen tussen het Westland en Den Haag? Was de zandbank De Zandmotor bij Monster en Den Haag er gekomen zonder de inzet van de provincie? Naar mijn idee levert discussie en afstemming tussen gemeenten veel meer bestuurlijke drukte op dan nu al het geval is. En dat raakt de kiezer zeker.

Waardevol werk Ik ben het eens met De Vries dat de provincies meer smoel zouden moeten krijgen. Veel waardevol werk dat de provincies doen blijft onderbelicht. En dat is meer dan de Eerste Kamer kiezen. Op een paar terreinen kan inderdaad meer gas gegeven worden. Ik denk daarbij aan het ondersteunen en faciliteren van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ik denk daarbij aan recreatieve mogelijkheden in het Groene Hart, startende ondernemers, aantrekkelijk maken van Zuid-Holland als vestigingsgebied. Ook de leefbaarheid in steden en dorpen is gediend bij een bloeiende mkb-sector. In relatie met de andere bestuurslagen kunnen de provincies juist een verbindende factor zijn. Natuurlijk staan de gemeenten dichter bij hun burgers, maar als de schaalgrootte zo toeneemt als De Vries voorspelt, is dat geen argument meer. Het experiment met stadsprovincies heeft in het verleden niet tot tastbare resultaten geleid. Dus ja, als zijn pleidooi is om nog efficiënter, effectiever te werken, om meer smoel te tonen. Maar nee, als De Vries denkt dat afschaffen van de provincies dan maar de oplossing is. Voor wat eigenlijk?

Lees ook: