Wat lippen niet allemaal kunnen doen

Pas aangekomen bij Bar Iris las deze nieuwsverslaafde op zijn smartphone dat Stichting Nederland Wordt Beter door de Nederlandse justitie in het ongelijk was gesteld. Ik kon nog net door de pijn aan mijn linkerzij over deze uitspraak een grimas produceren. Dit betekende dat aangeklaagde en nu vrijgesproken winkelbedrijven als Hema, Blokker en Albert Heijn over enkele maanden alweer figuren als Zwarte Piet in chocoladeuitvoering mogen blijven verkopen. Waarom ook niet Hitler of Dutroux in een marsepeinjasje, zullen die activisten denken?

Ik moest aan de discussie over het laatste album van Suske en Wiske denken dat in België tot commotie heeft geleid. Daarin kijkt in een zwarte man naar een even zwart Afrikaanse vrouw met ontblote borsten. En die Afrikaanse man is met overdreven dikke lippen getekend. Een overduidelijke vorm van stereotype dat kleineert en een gekleurde medemens tot een karikatuur reduceert. Kan zijn. Ik zou ook niet als blanke man met extreem dunne lippen willen worden neergezet in een strip. Extreem dunne lippen zijn meestal een teken van onbetrouwbaarheid dat alle verraders en bad guys in films en strips kenmerkt.

Wij Afrikaanse mannen hebben meestal dikke lippen en daar zijn vrouwen gek op

‘Ik zie een halve aap, geen Afrikaanse man’, schreef Vlaamse schrijfster Dalilla Hermans op Facebook over die volgens haar ‘karikaturaal dik’ getekende lippen. Hermans is zelf van oorsprong een zwarte Afrikaanse vrouw. Ik schrok van de conclusie die ze aan de prent verbond: ‘Zolang zwarte mensen zo worden afgebeeld, is het niet meer dan normaal dat ze worden behandeld als domme mensen en dat zwarte kinderen een laag zelfbeeld hebben.’ Wat kunnen dikke lippen niet allemaal doen! Zelfs een strip als Suske en Wiske na 72 jaar als racist ontmaskeren!

Sensueel, weet je wel Verzonken in mijn gedachten zag ik Mamadou niet aankomen. Mamadou over wie ik vorige zomer al schreef, is een ambulante verkoper in Italië van Senegalese oorsprong. Al bijna tien jaar koop ik bij hem portefeuilles, zakdoekjes of armbanden. ‘Comment va mon ami?’ Mamadou spreekt vloeiend zowel Frans als Italiaans. Ik keek hem aan en schrok. Het was me nooit opgevallen, maar nu na die rel wel: Mamadou heeft twee enorme lippen! ‘Karikaturaal Afrikaans’ zouden de Dalilla Hermans’ van deze wereld zeggen. Mooie brede lippen ook, waar zijn woorden elegant overheen rollen. Ik legde de toestand in België uit, hij lachte: ‘Halve aap? Haha! Wij Afrikaanse mannen hebben meestal dikke lippen en daar zijn vrouwen gek op. Sensueel, weet je wel. Volgens mij heeft jouw Dalilla zeker ook dikke lippen. Bij de witten heb je alleen Angelina Jolie. Daar ben ik verliefd op.’ Uit dankbaarheid voor zijn verhelderende uitleg kocht ik bij hem een tasje. En plots moest ik aan dochter Emilie denken. Toen ze dertien was, mocht ze eens op de cover van het meisjesblaadje Tina staan. In het interview werd haar gevraagd wat ze mooi aan haarzelf vond. Haar gedecideerde antwoord: ‘Mijn dikke lippen!’.

