Wat is Nederland voor crimineel nest geworden, dat Amalia in halve lockdown bij haar ouders moet zitten?

Van Noord tot Zuid was het gisteren groot nieuws bij de Europese media: hun sites berichtten ruimschoots over de verbijsterende onthulling rond prinses Amalia. Van ‘Dutch crown princess Amalia leaves student digs over security fears’ (The Times) tot ‘Prinzessin ist im visier der Mafia’ (MSN). Gistermiddag opende het RTBF-tv-journaal (Franstalig België) ook met ‘Une princesse sous haute protection’ en liet delen van de persconferentie van het koninklijk paar zien.

Ik moet eerlijk zeggen dat de beelden van het geëmotioneerde koninklijk paar me niet onberoerd lieten. De NOS-verslaggever die aanwezig was bij de persconferentie in Zweden noteerde: ‘Je zag bij allebei de tranen in de ogen staan’. Medeleven met Máxima en Willem Alexander is hier op zijn plaats. Welke ouders zouden niet grondig zijn aangedaan als hun achttienjarige dochter het mogelijke doelwit was van een aanslag of een ontvoering? Maar voor Amalia zelf is dit ook een enorme ontwrichting van haar jonge leven..

Een triest unicum in Europa

De vraag die vervolgens opkomt, heeft met het imago van Nederland in het buitenland te maken. Een bedreigde kroonprinses die haar studentenonderkomen voor haar eigen veiligheid moet verlaten, om in een halve lockdown bij haar ouders terug te keren, is een triest unicum in Europa. Wat is Nederland, ooit het permissieve paradijs waar jonge Europeanen van droomden, voor crimineel nest geworden in een paar decennia?

Vorig jaar vernam hetzelfde buitenland verbijsterd dat een van de meest bekende Nederlandse tv-journalisten door maffiosi was geliquideerd. Het lijkt erop dat aan de talrijke crises waarmee dit land wordt geconfronteerd, een nieuwe toegevoegd kan worden: de mocromaffiacrisis. Althans als we De Telegraaf mogen geloven die op 17 september als eerste over de dreiging berichtte op zijn voorpagina: ‘Amalia in vizier Mocro-maffia’.

Persoonlijk heb ik moeite met de term ‘mocro’ die een afkorting is van ‘Marokko’ en oorspronkelijk sloeg op gewone (dus niet specifieke criminele) Nedermarokkanen. Deze term is tegelijk ook te cryptisch. Vooraanstaande Nedermarokkanen vonden de term ‘mocromaffia’ te stigmatiserend voor hun gemeenschap.

Wellicht is het precies andersom, want een alternatief als ‘Marokkaanse maffia’ of ‘Nedermarokkaanse maffia’ zou nog erger zijn.

Huurmoordenaars worden zelfs in Polen gerekruteerd

Feit blijft dat deze criminele organisatie oorspronkelijk uit Nedermarokkanen en wat Antillianen bestond. Tegenwoordig wat minder; huurmoordenaars worden zelfs in Polen gerekruteerd. Als men alleen al het aantal liquidaties beziet die op het conto staan van deze mocromaffia, gaat het hoofd duizelen. Wikipedia telt er bijna zeventig sinds 2012! Dat zoveel Nederlandse kijkers verslaafd zijn aan de tv-serie die de naam van deze gangstersorganisatie draagt, is voor mij een raadsel.

Als het waar is, zoals De Telegraaf suggereert, dat Ridouan T., de vermeende baas van de mocromaffia, vanuit zijn cel prinses Amalia als doelwit heeft aangewezen (wat zijn advocaat ontkent) dan zou hij zijn aard hebben veranderd. Volgens zijn correspondentie met Mohammed B. is hij de laatste tijd diepgelovig geworden. Dan zou Ridouan T. naast topcrimineel ook jihadist genoemd kunnen worden.

