Wat is Israël zonder scheiding van staat en synagoge?

Zoals in Nederland 4 en 5 mei een twee-eenheid vormen van herdenken en vieren, zo geldt dat in Israël voor Herdenkings- en Onafhankelijkheidsdag, dit jaar op respectievelijk 25 en 26 april. Maar juist nu hun staat zijn 75-jarig jubileum beleeft, kost het Israëliërs moeite de offers van gisteren betekenis te geven door te wijzen naar het heden.

Het heden vervult voor velen niet de hoop die er ooit was, zeker niet nu gevreesd wordt voor de ontmanteling van de democratie door de regering-Netanyahu. En op de achtergrond speelt de eeuwige vraag of Israël een seculiere democratie is, dat wil zeggen een land met een scheiding tussen staat en synagoge, of een Joodse theocratie, met alle gevolgen van dien, ook voor de Palestijnen.

De Israëlische militaire begraafplaatsen worden normaal gesproken druk bezocht op Herdenkingsdag, er wordt twee minuten stilte in acht genomen, en vertegenwoordigers van de overheid houden toespraken te midden van de grafstenen. Maar dit jaar hebben duizenden nabestaanden ministers en andere politici gevraagd weg te blijven. Bij de voortdurende demonstraties tegen Netanyahu wijzen zij expliciet op het lot van hun gevallen geliefden: ‘Stierven zij voor niets?’ Sommigen, las ik bij Haaretz, dragen T-shirts met als tekst: ‘Met hun dood lieten zij ons de democratie na’, een variant op een beroemde dichtregel die op veel monumenten in Israël te vinden is.

Netanyahu zelf heeft samen met oppositie-kopstukken beloofd de herdenking te vrijwaren van politiek (“God verhoede dat we de pijn van de rouwenden verhevigen”), maar de vraag is of zijn ultrarechtse bondgenoten die zelfbeheersing kunnen opbrengen. Er zijn nabestaanden die om die reden de herdenking zullen mijden, voor het eerst in hun leven. Maar het conflict dat hen daartoe brengt, heeft oude papieren.

Inzet is het hooggerechtshof, de enige instantie die de regering kan corrigeren, maar het gaat niet zomaar om de scheiding der machten: het hof staat voor de religieuzen symbool voor de seculiere staat, oftewel het heidendom. ‘Een vijand van de Joden’ werd de toenmalige opperrechter genoemd bij ultra-orthodoxe demonstraties in de jaren negentig, zo memoreerde historica Els van Diggele onlangs. Zij verwees ook naar eerdere ‘sabbatoorlogen’, en nog verder terug, naar de bron van dit Israëlische schisma. David Ben-Gurion verleende de vrome Joden bij de oprichting van de staat de nodige privileges – er was geen grondwet om dat te voorkomen, en die is er nog steeds niet – met als gevolg dat ‘seculiere politici gevangenen zijn van religieuzen’.

Dit religieuze primaat heeft niet alleen gevolgen voor het publieke leven in Israël, dat bijvoorbeeld geen burgerlijk huwelijk kent, het geeft ook de confrontatie met de Palestijnen een heilige dimensie, wat het zoeken naar een vergelijk ernstig belemmert: ‘God wil het niet’. Arnon Grunberg beschreef dit in NRC als ‘politiek messianisme’ en waarschuwde met Hannah Arendt dat ‘de valse Joodse messiassen altijd fataal zijn geweest voor het Joodse volk’. Niet eerder was dit messianisme zo gemilitariseerd, aldus Grunberg, geheel terecht. “Dat is levensgevaarlijk, voor Israël zelf, voor Palestina, voor de regio, en voor de wereld.”