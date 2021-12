Wat houdt het kabinet tegen om rekeningrijden in te voeren?

Bumper aan bumper, twee, drie rijen dik: files. Decennialang was het Haagse antwoord daarop vooral méér asfalt. Het nieuwe kabinet maakt met ‘betalen naar gebruik’ de weg vrij voor rekeningrijden. Alleen: dat doet het halfslachtig, files worden er niet korter van. En waarom tot 2030 wachten?

Rekeningrijden is moeiteloos te scharen in het rijtje afschaffing hypotheekrentaftrek, modernisering Artikel 23 van de Grondwet of staatsrechtelijke vernieuwing. Decennialange politieke discussies daarover, leidden zelden tot grote stappen.

Tenzij het echt niet anders kan. Dat lijkt nu dus het geval met de aangekondigde herziening van de motorrijtuigenbelasting. Het kabinet heeft gewoon geen andere keus, omdat de elektrische auto snel oprukt. In 2030 moeten er 1,9 miljoen elektrische personenauto’s in Nederland rondrijden, ook het wegvervoer onderzoekt de mogelijkheden voor een fossielvrije toekomst. Per saldo wordt dat flink inleveren op de inkomsten aan accijnzen op motorbrandstoffen. Het Klimaatakkoord (2019) bepleit dan ook de herziening van de motorrijtuigenbelasting: belast gebruik, ontzie autobezit, het concept dat Rutte IV nu omarmt.

Straks gaat het blik weer los

De ANWB en de autolobby waren lange tijd een machtige factor tégen, maar zijn inmiddels vóór zo’n aanpak. Ze spoorden dit jaar het kabinet aan om vaart te maken, uit klimaatoverwegingen. Technisch is in ieder geval veel meer mogelijk dan destijds, toen de discussie vooral ging over spitsvingnetten en tolpleinen. Het nieuwe kabinet wil dat weggebruikers met ingang van 2030 jaarlijks uitsluitend per verreden kilometer gaan betalen. En dus niet per tijd of plaats.

Dat laatste, is onbegrijpelijk. Decennialang wordt een machteloze strijd gevoerd tegen files, waarvan de les toch vooral is: meer asfalt, maakt de weg vrij voor meer auto’s. En dus meer files. Daarom zijn andere methodes nodig om vat te krijgen op de verkeersstromen. De herziening van de motorrijtuigenbelasting is daartoe een uitgelezen moment, bijvoorbeeld door automobilisten te belonen of juist extra te laten betalen voor het tijdstip waarop ze op de weg zitten. In het Klimaatakkoord wordt onderzoek naar beprijzing van tijd en plaats aangeraden, diverse studies laten zien dat dat soelaas biedt tegen het bumper aan bumper rijden. Wat houdt het nieuwe kabinet tegen?

In het Klimaatakkoord wordt verder nog gesproken over herziening van de motorrijtuigenbelasting per 2025, maar Rutte IV kiest voor 2030. Vanwaar dat getreuzel? Nu is het rustig op straat en op de snelweg. Maar zodra de coronaregels versoepelen, gaat het blik weer los. Dat moet je toch niet willen? Ferme keuzes dus, geen half werk alstublieft. Kamer, laat vooral je tanden zien!